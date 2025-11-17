Miguel Ángel Almodóvar y Olga Menéndez lanzan el libro 'Historias de la historia del café'

Miguel Ángel Almodóvar y Olga Menéndez son los autores del libro Historias de la historia del café, publicado por la editorial cordobesa Almuzara y cuyo contenido se plantea como un viaje narrativo a través de la historia e intrahistoria de la bebida más consumida del mundo después del agua.

Historia y misterios

Las 304 páginas de este volumen, una edición ilustrada, aluden igual a los orígenes otomanos y africanos del café, que a su evolución durante siglos hasta el presente el siglo XXI, época en la que "una taza de café en forma de lágrima se convirtió en la primera patente procedente del espacio interestelar", indican desde el sello editor.

El libro analizan los factores que convirtieron al café "en un producto intrigante, oscuro y amargo en consumible de primera necesidad, en disputado trofeo lucrativo para las distintas naciones y en factor desencadenante de conflictos bélicos y revoluciones. Verdaderamente, ningún otro artículo, comestible o bebestible, ha podido competir, en cuanto a sus respectivos recorridos históricos, con los procelosos e intrincados caminos por los que ha venido discurriendo el café desde sus orígenes hasta nuestros días", añaden.

La parte genética, las interpretaciones religiosas, el aspecto sociocultural o la evolución económica del café, son también rasgos abordados en este volumen de espíritu histórico y gastronómico. El libro incluye también recetas elaboradas por Joaquín Felipe y cócteles creados por Paco Patón.

Autores

Historias de la historia del café es un libro escrito a cuatro manos. El madrileño Miguel Ángel Almodóvar, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, es investigador, periodista y divulgador especializado en el mundo de la gastronomía y la nutrición, autor de casi una treintena de libros. Ha trabajado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat).

Y la asturiana Olga Menéndez, asentada en Madrid, es graduada en Lengua y Literatura Española, con máster en Audiovisuales.

Presentación

El 31 de diciembre, a las 14:00 horas, el restaurante Gayarre, en Zaragoza (Carretera del Aeropuerto, 370, Km 3.400), acogerá una presentación del libro con Almodóvar y Menéndez Díaz acompañados por Juan Barbacil, periodista; Santiago Lascasas, de Cafés El Criollo; y Nacho Lázaro, de Bodegas Care.