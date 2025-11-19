Un cómic que nos lleva hasta la Batalla del Ebro en primera persona: "Aquí donde estoy"

El testimonio de una persona superviviente de la Batalla del Ebro centra "Aquí donde estoy", un recomendable cómic de María Castro Hernández y Tyto Alba, editado en tapa dura (cartoné) por Astiberri (19x26,8 cm.) que aviva la necesidad de ejercer la memoria histórica sobre la Guerra Civil. Un título que es parte de un tramo final de 2025 donde hay novedades en el mundo del cómic para todo gusto y color.

La quinta del biberón

"¿Y si me encuentro de frente a un amigo en el otro bando?", dice en cierto momento el protagonista, Gabriel León Honrubia (1920-2021), que luchó con tan solo 18 años en la Batalla del Ebro como parte de la llamada quinta del biberón del ejército republicano. Las cartas que él (imberbe soldado) y sus familiares se intercambiaron durante 115 días de aquel conflicto bélico son la semilla de este libro con guión de la madrileña María Castro Hernández (que además habló en este siglo XXI con la familia, complicidad vital en el proyecto) y dibujos del catalán Tyto Alba.

"Ya he ido al cine que es lo más bonito que hay", cuenta en otro pasaje aquel chaval metido entre el absurdo de las bombas, con puntuales pausas entre balas para tener un fugaz contacto con lo que la vida al margen de la guerra, aquel chaval que se agarraba al humor (negro, con frecuencia) y al amor (a los suyos) para sobrevivir en aquella Guerra Civil, vivencias que conocemos por las cartas conservadas durante años por su familia en Tarragona.

Estilo

"Aquí donde estoy", frase que el protagonista usa mucho en sus misivas, es un cómic que emplea a ratos el recurso del flash back para unir el ayer y el hoy. Se basa en el mencionado encuentro de la autora con Gabriel León Honrubia y sus familiares, contacto que también hila un documental que Filmin prevé estrenar a finales de este año 2025.

De Tyto Alba, badalonés con larga carrera en el mundo de las viñetas, quien firma conoce su biografía del poeta Walt Whitman, y, al comparar, parece que en esta colaboración con Castro Hernández emplea una paleta más ligera, sin llegar a los ramalazos casi pictóricos de aquel otro tebeo lanzado en 2021, pero esa dinámica cambia en las últimas diez páginas de "Aquí donde estoy", donde crece el peso de la ilustración hasta ofrecer incluso una doble página de un paisaje de páramo en grises y marrones, dibujo en grande que detiene el tiempo como resumen del color del dolor de aquel conflicto.

Tras ese sonoro plano a dos páginas sin bocadillo, las dos viñetas finales hilan esta frase que sella el relato: "Lo que tendría que aprender todo el mundo es que no debería haber guerras, porque, ¿qué se saca de ellas? Nada, muerte nada más".

Las páginas 87 y 97 del libro "Aquí donde estoy". / C. A.

Elementos históricos

En la parte final del libro se incluyen más elementos históricos que enmarcan la hondura de este trabajo de memoria histórica, al reproducir fragmentos de las cartas del protagonista a su familia junto a varias fotos de pasajes de sus 101 años de singular vida. Y "Aquí donde estoy" ofrece además un epílogo del historiador Roc Salvadó Poy, que escribe: "Su historia no puede sernos ajena, es nuestra propia historia".

Descargar un fragmemto libre del cómic libro "Aquí donde estoy"

Por cierto, este tebeo de María Castro Hernández y Tyto Alba, conecta bien con otro de la misma editorial, El peso de los héroes, el premiado cómic autobiográfico de David Sala, otra buena reivindicación de la necesidad de subrayar que las guerras generan heridas, daños y consecuencias que no deben echarse al pozo del olvido aunque pasen años, décadas, o siglos.