Confesión inédita
Rosalía cuenta que tiene TDAH, pero no se trata: "Me distraigo mucho con los sonidos de ambiente"
La diva catalana ha desvelado durante una entrevista en el podcast 'Subway Takes' que padece este trastorno de atención
Laura Estirado
Rosalía sigue acaparando titulares durante la promoción de su disco 'Lux'. Tras triunfar en la gala de Los40, presentando en primicia el tema 'Reliquia', mostrar la receta de su bizcocho 14 kilates, en el programa 'La Revuelta', y darlo todo en el 'show' de Jimmy Fallon, donde presentó 'La perla', ahora ha sido protagonista del espacio de entrevistas en Youtube 'Subway Takes', fundado por el comediante egipcio-estadounidense Kareem Rahma.
Durante un paseo por el metro de Nueva York han repasado un montón de temas, como si fueran un par de colegas de toda la vida. Con la naturalidad y simpatía habitual que la caracteriza, Rosalía ha desvelado algo que hasta ahora no se sabía, que padece trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y también ha explicado cómo esto le afecta a su día a día, así como a su proceso creativo.
"Me distraigo mucho con los sonidos de ambiente", ha relatado la artista antes de sacar el tema. "Tengo TDAH", ha confesado.
Sin tratamiento
Rahma le ha preguntado si se lo trata o no, si es algo a lo que le da importancia. Y Rosalía le contado que "lo deja estar". "No he intentado controlarlo nunca", ha insistido.
Tanto es así, que hasta ha hecho bromas, diciendo que a veces su mente "va muy rápido", y le dificulta concentrarse. Para Rosalía, lejos de ser un problema, ella lo ve como parte de su proceso creativo como artista, algo que le hace ser "más creativa". La mejor manera de manejarlo es "aprovechar el TDAH y dominarlo".
Esta conversación también sirvió para destacar que gracias a padecer TDAH pueden observar cosas en las que antes no se hubiesen fijado. Un hecho que, quizás, le ha servido para mucho en composición
Durante esta conversación, Rosalía también ha comentado cómo fue el proceso de creación de 'Lux', en el que canta en 13 idiomas.
La de Sant Esteve Sesrovires también ha hablado sobre cómo le gustaría que fuera su futura pareja y una posible vida matrimonial, algo que ella estuvo a punto de vivir ya que llegó a estar prometida del cantante Rauw Alejandro: "A mí me gusta mucho la historia de un amigo mío que lleva 30 años casado y que prometió, junto a su mujer, que nunca romperían (...). Ese compromiso es el que me gusta", ha comentado la cantante, que ahora afirma estar "soltera" y viviendo un "celibato voluntario".
