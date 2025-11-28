Adiós al mítico dúo de Sonia y Selena: "Me molesta que me llame mentirosa"

Ya es oficial. Adiós a Sonia y Selena. El mítico dúo, que arrasó en el panorama musical de los 2000 se separa. Hace apenas unas semanas, las cantantes salieron al paso de los rumores de la ruptura señalando en un comunicado que Sonia Madoc habría decidido emprender un camino en solitario, pero se insistía que ambas cumplirian los compromisos ya firmados como dúo. La realidad apuntaba que la brecha profesional entre ellas era cada vez mayor, hasta que ha llegado el momento en el que han dado un paso adelante.

Comunicado oficial

Este es el comunicado oficial íntegro que ha ofrecido la agencia de representación.

Lamentamos comunicar que el dúo musical Sonia y Selena ha quedado disuelto por decisión unilateral de una de sus componentes, Sonia Madoc, a través de una notificación a fecha 27-11-2025 y debido a varias divergencias. Agradecemos a todas las personas y público que las han acompañado en esta nueva etapa.

Pedimos disculpas a todos los compromisos y eventos que no podrán contar con las actuaciones pactadas. Iremos resolviendo cada caso uno a uno.

Tras estudiar la situación, el equipo que las ha acompañado en esta etapa y Selena Leo haremos las declaraciones pertinentes.

Hoy es un día triste para el pop nacional y para las personas que formábamos parte de este proyecto. Sin embargo no tenemos duda de que la música y el legado de Sonia y Selena siempre seguirán vivos.

Gracias por haber bailado juntos toda la noche.

Atentamente,

Equipo Locamente Talent

"Esta señora"

Una de las partes implicadas, Sonia Madoc, realizó hace unos días unas declaraciones en el programa de televisión No somos nadie, de María Patiño. "Me molesta que me llamen mentirosa, porque yo soy una mujer superhonesta", argumentó la cantante y añadió que "es muy cansino" que vaya a los programas de la tele a contar una versión que, según ella, no es cierta. Sonia, que obvió decir el nombre de la castellonense le llamó "esta señora".

"Yo no he dejado tirado a nadie porque yo he cumplido mi trabajo, hasta la fecha no hay nada más", señaló Sonia para zanjar el tema.

Respuesta de Selena

Analizando toda la situación. Durante los próximo días se espera que tanto el equipo que las ha acompañado en esta etapa como Selena Leo hargan las declaraciones pertinentes.

Los incios

Fue en el año 2000 cuando, tras participar en un castin, Madoc (Barcelona, 1974), la rubia, y Selena Leo (Castellón, 1975), la morena, se conocieron directamente en el estudio del productor Xasqui Ten. "Buscaban chicas que tuvieran buena imagen, que conectaran bien, pero que fueran muy dispares para que hubiera contraste", recordaron en una charla sobre una primera asociación que no se extendió más allá de un año por sus diferencias, pero que dejó éxitos como 'Yo quiero bailar'.