Óbito
Muere de forma repentina el director de la Seminci, José Luis Cienfuegos, a los 61 años
El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado el fallecimiento del que ha sido director del festival cinematográfico en sus tres últimas ediciones
EFE
Valladolid
El director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), José Luis Cienfuegos, ha muerto este martes de forma repentina a los 61 años.
El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado el fallecimiento del que ha sido director del festival cinematográfico en sus tres últimas ediciones y que acababa de cerrar hace unas semanas la correspondiente a 2025.
- El electricista que ilumina Santiago: «Calquera rúa do casco vello con luces de Nadal é máis bonita que unha de Vigo»
- Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas
- Accidente en Santiago: los bomberos trabajan para liberar a posibles víctimas atrapadas en un coche volcado
- De boquete de 200 metros a destino turístico: Galicia entra en la nueva red de municipios del carbón
- El pueblo gallego que se transforma y brilla con luz propia en Navidad: a poco más de una hora de Santiago
- Dos localidades gallegas se suman a la red de los Pueblos más Bonitos de España
- La compostelana que arrasa en las olimpiadas matemáticas: «Fago exercicios todos os días»
- Una marca gallega de calzado vegano abre su primera tienda física en As Cancelas