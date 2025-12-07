Tsutomu Takahashi: "El nazismo tiene hoy la misma vigencia que en la época de Hitler"

A los seis años, Tsutomu Takahashi (Tokio, 1965) ya sabía que quería ser 'mangaka', quería emular a los dibujantes de los cómics que leía su padre de la época dorada del manga en Japón. A los 16, en los años 80, fue un «rebelde» miembro de una "banda de moteros pandilleros al filo de la ley". "Íbamos con motos trucadas a joder al vecindario y hacíamos cosas malas. Nunca he sido tan tonto como en aquella época salvaje», admite sobre unas experiencias que retrató en el «80% autobiográfico" ‘Detonation Island’. Entre 1982 y 1985 pensó en dedicarse a la música –«las guitarras y el rock, una de mis pasiones»–, tema que aborda en ‘Guitar Shop Rosie’, novedad en el Manga Barcelona. Y ahora, a los 60 años, llega como uno de los invitados estrella del festival con fama de camaleónico y versátil por la variedad de los temas y géneros que trata, el boxeo (‘Black-Box’), la mafia (‘Reverberación’), Hitler y unos supuestos hijos clonados (‘NeuN’), o la disfunción eréctil (en el ‘thriller’ ‘Jumbo Max’, también novedad), por citar algunos.

«Pero todas mis obras tienen en común la presión y las situaciones límite, difíciles y complejas, a las que enfrento a mis personajes. Me gusta ver cómo resuelven esos conflictos», destaca Takahashi. "Si yo tuviera que enfrentarme a esas situaciones límite que describo creo que lo peor que podría hacer es no hacer nada. Me rebelaría, no dejaría que la situación me arrastrara, no dejaría de intentar hallar una salida", asegura.

Viñeta de 'Jumbo Max'. / Tsutomu Takahashi

Disfunción eréctil

Como hace el protagonista de ‘Jumbo Max’, farmacéutico con un problema de disfunción eréctil que logra hallar un medicamento para paliarla. "Él es un antihéroe, un tipo calvo, poco agraciado… un perfil que lo distingue. Trato un tema aún muy tabú, porque es algo incapacitante para quienes la sufren, no hablan de ello porque están traumatizados y sienten vergüenza –explica el ‘mangaka’–. Quería mostrar el sufrimiento del personaje, porque al igual que la disfunción eréctil, quienes sufren enfermedades mentales o traumas por maltratos infantiles no hablan de ello y son invisibilizados. Quería hacer una historia de amor y respeto".

Página de 'Guitar Shop Rosie'. / Tsutomu Takahashi

En ‘Jumbo Max’, continúa Takahashi, "el debate está en si se puede ser feliz sin sexo. La respuesta es ¡sí, por supuesto!". Aunque añade entre risas. "A los jóvenes les digo que cuando lleguen a los 50 lo sabrán, pero mientras, que aprovechen, ¡que eso se acaba!". También sonríe sorprendido de que califiquen sus historias de sombrías y perturbadoras. "Yo no dibujo manga para niños ni para todos los públicos, que quede claro. Solo reflejo el lado oscuro de la gente".

Viñeta de 'NeuN'. / Tsutomu Takahashi

O el lado oscuro de la historia en el caso de ‘NeuN’. "Es natural preguntarse qué habría pasado en la historia si Hitler hubiera tenido hijos, pero no creo que nada hubiera cambiado. Para alejarme de la descripción histórica del nazismo puse a mis personajes en una huida al límite y busqué la atención del lector con un relato de impacto de clones hijos de Hitler, una relectura de fantasía que hiciera reflexionar –explica–. Pero después descubrí que yo nunca habría pensado en algo tan impactante como el planteamiento en clave de humor de una película alemana (‘Ha vuelto’, 2015), que resucita a Hitler en la época actual, haciendo sus ‘speeches’ en un programa de televisión. Una parte del público se ríe de él, pero la otra responde apasionadamente. Su magnetismo convence a las masas y crea nuevos adictos al nazismo. El nazismo está enraizado en el pensamiento y en la sociedad, es atemporal, y hoy tiene la misma vigencia que en la época de Hitler".

Muertes 100% reales

Se sincera Takahashi sobre su época de rebeldía en la rígida sociedad japonesa de entonces. "¡Era la juventud de los 80! A esa edad sientes rabia y necesitas darle salida. Y en esa cultura del Bōsōzoku se estilaba trucar las motos e ir a hacer el gilipollas. ¡Nos sentíamos invencibles! El haber formado parte de aquella banda callejera era algo mal visto. Pero necesitaba contar lo que había estado guardando en secreto y lo reflejé en ‘Detonation Island’. Voy a hacer un espóiler: las escenas en que mueren dos de mis amigos son 100% reales. Las tengo grabadas de aquel día. No puedes dibujar algo así si no lo has visto. Fue mi forma de homenajear la memoria de mis compañeros. Lo entendí el día que encontré a un amigo de la banda de moteros, no recuerdo si en una boda o un funeral, y vi su brillo en los ojos mientras recordábamos batallitas del pasado. Éramos seis. Entendí que había pasado tiempo suficiente como para explicarlo. Debía contar aquella historia, para que sintieran orgullo de haber estado en aquel grupo".

Magia con las guitarras

‘Guitar Shop Rosie’ también tiene algo de pasión autobiográfica. Toma el nombre de la tienda de reparación de guitarras que llevan dos hermanos, fans de AC/DC y del rock, como el ‘sensei’. "Están inspirados en gente que conozco que hace magia con las guitarras. Cada guitarra del manga esconde una historia detrás, porque una guitarra, por más cara o buena que sea, no es lo importante, sino la persona que la toca. Ese es el mensaje", concluye.