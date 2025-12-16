Javier de Isusi, Premio Nacional de Cómic, lanza "El año en que fuimos Reyes. Tomo 1"

Javier de Isusi, Premio Nacional de Cómic en 2020, lanza "El año en que fuimos Reyes. Tomo 1", un libro editado por Astiberri que aparece tras meses con entregas online gratuitas de parte de sus viñetas de forma seriada.

Historias cotidianas

Esta saga sobre cuatro jóvenes que comparten piso, habla de esa edad donde compartir sueños y amistad es parte de un día a día donde todo se vive con intensidad máxima y hay tiempo para escribir y reescribir los renglones. "El año en que fuimos Reyes. Tomo 1" es, por tanto, un libro de historias cotidianas, pero una de esas novelas gráficas donde el autor logra convertir en extraordinario ese caminar de sus protagonistas porque entras en la lectura con asombrosa naturalidad.

Editado en tapa dura, sus viñetas en duotono, negro y amarillo, incluyen en la contra unos piropos de Paco Roca, otro autor Premio Nacional de Cómic en 2008, y cuyo estilo naturalista sintoniza (con otro estilo, más mediterráneo ) con la apuesta gráfica de Isusi (Bilbao, 1972), o al revés. Roca dice: "Con esas bellas pinceladas de acuarela, Isusi crea unos personajes tan reales y entrañables que uno querría formar parte del grupo y nunca abandonar la lectura de este cómic".

Ciudad universitaria

Babilô el lugar donde se desarrolla "El año en que fuimos Reyes. Tomo 1" tiene su propia impronta en esta historia, una ciudad universitaria que bebe en parte del Bilbao natal del autor pero con barra libre imaginativa en fondo y forma. "Es una ciudad efervescente, meca de la disciplina artística del Esquinismo y lugar de origen de revueltas sociales", describen desde Astiberri. Ese hábitat, llena de aristas, plazas, ventanas, escaleras, tiene su razón de ser en los estudios de arquitectura del propio Javier de Isusi.

En la cerra del autor, destacan títulos previos como Todas las mañanas (FICE Spain y Astiberri, 2024) o Descolonizar la aventura. Un recorrido a través de los viajes de Juan Sin Tierra, entre otros títulos.

Esquinismo

El esquinismo es una corriente ideada por la escritora mexicana Laia Jufresa, a quien el autor cita de forma destacada en los agradecimientos y de cuyo libro El esquinista,se usan varios fragmentos con permiso en este notable cómic.

Descargar un avance del libro "El año en que fuimos Reyes. Tomo 1", de Javier de Isusi