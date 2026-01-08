Lucía Solla Sobral, ganadora del Cálamo al Libro del año por 'Comerás flores': "Jamás me imaginé que hubiera tanto maltrato dentro de las relaciones"

"Qué va, qué va, ¡si yo me conformaba con que alguna editorial lo publicara!". Así de sincera se muestra Lucía Solla Sobral al preguntarle si en algún momento pensó en que 'Comerás flores' (Libros del asteroide) iba a llegar hasta donde lo ha hecho y minutos después de hacerse público que recibirá el Premio Cálamo a Libro del año tras la votación de los lectores.

"Me emocionó mucho, sobre todo porque es un premio que lo otorgan las personas que lo leen y eso le da mucho más valor. Además, que venga de Cálamo, que es una libería que pude conocer con este libro, es impresionante, y más si veo los escritores increíbles que me acompañan en los premios de este año", explica Lucía Solla Sobral, que con su 'Comerás flores' ha conseguido algo inaudito en una novela debut, generar un gran consenso entre crítica y público y llegar a todas las capas de la sociedad. En ella, cuenta la historia de Marina, una alegre veinteañera que acaba de perder a su padre y también cae en el letargo de los hombres de maldad invisible revelando un maltrato psicológico que le hace sumirse en la culpa.

"Curar viejas heridas"

"A la hora de escribirlo no pensaba en que nadie lo fuera a leer si quiera, por eso es más emocionante ver en los encuentros que he tenido con lectores que algo escrito pueda emocionar tanto, curar viejas heridas e incluso hacer que mujeres se perdonen a sí mismas aunque no tienen porqué", reflexiona la escritora, que cree que lo que ha hecho esta obra es poner de manifiesto una realidad: "La parte de la culpa que tenemos muchas veces las mujeres es por no verbalizar lo que nos está pasando y por creer que solo nos pasa a nosotros, hay muchas Marinas, y no es culpa de ellas", reivindica.

Y es que, Solla Sobral, que recibe "decenas de mensajes a lo largo del día", explica que a pesar de saber que existía esta realidad se ha sorprendido: "Jamás me imaginé que hubiera tanto maltrato dentro de las relaciones, que hubiera tantos silencios y que llega a todos los perfiles de edad y clases".

"Estoy deseando volver a Zaragoza"

Otro de los grandes éxitos de 'Comerás flores' es que ha conquistado también al público masculino: "Muchos me cuentan que les ayuda a revisarse y otros también me hablan de que han tenido relaciones así con otros hombres, no están exentos, claro".

Todo junto lleva a una conclusión rotunda: "El objetivo de Marina (la protagonista) está cumplido de sobras, si una obra literaria tiene, además, impacto social, no se le puede pedir más".

Así, el próximo 27 de febrero, Solla Sobral recibirá el galardón en la vigésimo quinta edición de los Premios Cálamo en una gala que se celebrará en la sede de la Caja Rural de Aragón. "Por supuesto que acudiré. Además, conocí Zaragoza cuando fui a firmar a Cálamo hace unos meses y me encantó, me alucinó mucho, a todo el mundo se lo he dicho. Estoy deseando volver".