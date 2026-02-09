José Luis Munuera lleva al cómic un relato de H. G. Wells "El hombre que podía hacer milagros"

Que José Luis Munuera elabore un nuevo libro siempre es una buena noticia y que se hable de H. G. Wells también, al menos para quienes amamos la fantasía apoyada en cierto punto de candidez poética. Y ambos factores convergen en "El hombre que podía hacer milagros", un cómic que plasma la adaptación que el dibujante de Lorca realiza de un relato del mítico novelista británico (que vivió entre los años 1866 y 1946).

Una hija que aporta

Editado por Astiberri a color con tapas de cartoné a gran tamaño (22 x 28,8 cm.) "El hombre que podía hacer milagros" es una delicia hecho dibujo que el autor debe, en parte, según confiesa, a las conversaciones con su hija Julia sobre el universo de Wells.

El libro se abre con un prólogo de Véronique Béghain, profesora de Literatura, que destaca el mimo de Munuera al abordar la geografía de ciencia ficción de elegancia victoria que habita esta historia sobre un ciudadano cero, que, de pronto, descubre que puede obrar milagros, un poder no tan fácil de controlar como él cree, lo que da pie a un debate sobre la avaricia que al leer/mirar el libro te hace brotar la sonrisa a la par que te da qué pensar.

Curioso epílogo

Y lleva un epílogo bien curioso, un artículo de G. K. Chesterton, coetáneo de H. G. Wells, que ilustra los rifirrafes que en ocasiones se dan entre protagonistas de la literatura, algo similar, salvando las distancias, a lo que ha pasado hace poco entre David Uclés y Arturo Pérez-Reverte.

Munuera también adaptó antes Bartleby, el escribiente (Astiberri, 2021), a partir del texto de Herman Melville; Cuento de Navidad. Una historia de fantasmas (Astiberri, 2022), basado en el texto de Charles Dickens; y Peter Pan de Kensington (Astiberri, 2024), sobre El pajarito blanco, de J. M. Barrie.