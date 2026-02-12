La 'cláusula Chanel' que obliga a Melody a actuar en el Benidorm Fest: RTVE la adoptó tras arrasar en Eurovisión con 'SloMo'

No terminó bien. La relación de Melody con la delegación de España en Eurovisión se resintió tras su victoria en el Benidorm Fest. Que huyese de Basilea nada más acabar el festival levantó las alarmas. Fue tal su estampada que, deprisa, sin apenas comunicación, decidió incumplir la agenda que tenía prevista con RTVE. Hubo quien la acusó de mal perder al quedar antepenúltima con Esa diva, desvelando discursos y reproches de puertas para adentro. "Los artistas tenemos dificultades que nadie sabe muchas veces", dijo en la rueda de prensa que, de normal, como en ediciones anteriores, suele celebrarse en Prado del Rey nada más finiquitar el certamen. Ella, en cambio, ojo, necesitó nueve días. "No todo ha sido un camino de rosas", sentenció. Un roce que, para el público, claro, fulminaba cualquier posibilidad de volver a verla en Benidorm Fest. Sin embargo, estará. Y no por sorpresa. Una cláusula la obliga.

Tras confirmarse que Chanel, Blanca Paloma y Nebulossa actuarían en el Benidorm Fest 2026, distintos rumores sobre la ausencia de Melody saltaron a la palestra. Un runrún que, el pasado 4 de febrero, a seis días de arrancar la quinta edición, la cantante acalló en un vídeo: "Acabo de salir del estudio porque estoy terminando lo que será mi próximo álbum. Tengo que daros una noticia. Estaré en la final con vosotros, compartiendo música y pasándolo súper bien". No obstante, su presencia nunca estuvo en entredicho: las bases que aceptó en 2025 así lo recogen. Aunque, tal y como quedó patente, quizá, su vínculo con la cadena no pasaba por el mejor momento.

Chanel, durante su actuación en Eurovisión 2022. / ARCHIVO

"Antes de terminar, comuniqué que necesitaba unos días de descanso. Estaba agotada. Quería estar con mi hijo, retomar mi vida. Me ha sorprendido el revuelo que se ha montado. Sobre todo, cuando se habla tanto de la conciliación familiar. Se han dicho cosas que no son verdad, como que había echado a gente del camerino. Nunca lo he hecho ni lo haré. Mi calidad humana no me lo permite”, explicó en el evento celebrado tras Eurovisión. Los 37 puntos (27 del jurado y 10 del televoto) que recibió la colocaron en la misma posición que alcanzó Soraya Arnelas en 2009 y Blas Cantó en 2021. De las cuatro participaciones procedentes del Benidorm Fest, la plataforma donde se escogía al representante de España en Eurovisión hasta hoy, ella ostenta el peor resultado: a la tercera plaza de Chanel (2022) hay que sumar la decimoséptima de Blanca Paloma (2023) y la vigesimosegunda de Nebulossa (2024).

Blanca Paloma, durante su actuación en Eurovisión 2023. / ARCHIVO

Y prosiguió: "Todo es mejorable. Personalmente, yo hubiese hecho otra escenografía más potente. Una vez ganas el Benidorm Fest, la candidatura pasa a RTVE y ellos deciden. Yo hubiera planteado algo más impactante, pero tampoco es motivo para obtener esa puntuación. Hay cosas que no tienen nada que ver con la música sobre las que no voy a pronunciarme”. Tampoco dejó pasar la oportunidad de lanzar una pullita al ente público: "Lo que menos me ha gustado es no haber podido darlo todo como artista". Sobre si volvería en un futuro: depende. "Si es por el público, sí. Pero tendrían que cambiar las condiciones". Al Benidorm Fest lo hará. Y Chanel está detrás.

Replantear las bases

La norma se fijó después de que la intérprete de SloMo se negara a actuar al año siguiente de levantar el Micrófono de Bronce. Si bien acudió a la gala para entregárselo a Blanca Paloma, decidió no cantar. Una negativa que llevó a RTVE a replantear las bases de cara a las ediciones sucesivas. En la de Melody se fijó lo siguiente: "Quienes participen, en caso de ganar el Benidorm Fest 2025 y/o Eurovisión 2025, se comprometen a estar disponibles para participar y actuar en cualquier programa o acto de RTVE que lo solicite y en las condiciones habituales que se acuerden, desde agosto de 2025 hasta la celebración del siguiente festival de Eurovisión (previsiblemente en mayo de 2026), salvo que RTVE acepte la justificación de motivos que lo impidan. Especialmente, se comprometen a hacerlo en los actos de selección del representante para el siguiente Festival de Eurovisión (Benidorm Fest 2026 o proceso que RTVE indique)".

Nebulossa, durante su actuación en Eurovisión 2024. / ARCHIVO

Además, tras las polémicas declaraciones que Melody realizó en distintos espacios televisivos, justo después de actuar en Suiza, se introdujo otra nueva cláusula en los contratos actuales: "Los participantes no podrán acudir a programas, entrevistas y medios distintos a RTVE hasta la finalización del concurso".