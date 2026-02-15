‘PAZ’ una antología solidaria con la población de Gaza

‘‘Paz. Antología solidaria por Gaza’ es una obra colectiva que junta cómics e ilustraciones creados por 58 autores, que recogen sus visiones sobre la catástrofe humanitaria que vive la población de Gaza y cuyos beneficios irán destinados a Médicos Sin Fronteras y a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (UNRWA).

El proyecto nace en Galicia y está coordinado por el guionista David Braña, originario de Cataluña pero que lleva más de veinte años viviendo en la ciudad de Vigo, con el apoyo de la editorial Serendidia. Tiene como objetivo transformar el apoyo cultural en ayuda humanitaria real y destacar que no todo vale y que el silencio también es una forma de violencia.

crowdfunding

El éxito de la campaña de micromecenazgo en la plataforma Verkami (https://vkm.is/pazengaza), ha permitido recaudar los 3.000 euros que cubren los costes básicos de la producción en prácticamente 24 horas, y que a 10 días del termino de la recaudación, ésta es de casi 10.000 euros gracias a 355 aportaciones, todo lo que se recaude a mayores será donado a Medicos sin Fonteras y UNRWA, la agencia de la ONU para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo. Se trata de un proyecto sin ánimo de lucro del que nadie obtiene beneficios económicos personales.

Este proyecto quiere ser un homenaje a la resiliencia del pueblo palestino y se hace desde el cómic porque es un lenguaje «poderoso, capaz de unir reflexión y emoción y demuestra que la cultura puede ser una herramienta para generar conciencia y empatía», dicen los promotores.

La obra constará de unas 120 páginas y en la primavera estará lista para enviarse a los mecenas.

los autores

Entre los autores que participan en este volumen hay profesionales reconocidos como David Braña, Fran Mariscal, David Buceta, Javirroyo, Enkaru, Enrique S.Abulí, Alberto Cimadevilla, Damián, Javi Mora, Raule, Zerkkal y Arianna Calabretta, encargada de la portada.

La dibujante de cómic Jessica Silván pone el foco en la palabra «genocidio» y como se ha convertido en un motivo de disputa política, mientras que el guionista Javier Mora y el dibujante Román López-Cabrera subrayan la importancia de los conciertos musicales y solidarios con Palestina que dibujan con una única frase: «Una canción para la esperanza».

Entre las ilustraciones podemos destacar una página en blanco con una goma de borrar sobre la palabra Gaza que se va diluyendo, obra del ilustrador Javirroyo, una de las imágenes más impactantes pese a su sencillez.

En este tomo también se recoge el testimonio de Salah El Sousi, un hispano-palestino de 75 años evacuado de Gaza y que actualmente vive en un pueblo de Sevilla, no podemos pasar por alto que el prólogo es del reportero de Mediaset Marcos Méndez, que estuvo varios meses informando desde el terreno.

En este artículo puedes ver la portada y varias páginas interiores en las que están implicados hasta nueve autores gallegos: Buceta, Llor, Iria, María, Covelo, Trigales, Alba, Adolfo y Braña.

PAZ | МИР

el primer tomo de ‘paz’ surgió como un grito de apoyo a ucrania y a sus ciudadanos frente a la invasión rusa. tristemente la paz aún no ha llegado tres años después.

Noticias relacionadas

Todo esfuerzo será insuficiente, si bien, todo esfuerzo es imprescindible. Por esta razón, en torno a PAZ | МИР se reunieron 62 autores y autoras en un cómic colectivo gracias al cual, con el apoyo recibido gracias a una campaña de micromecenazgo, se aportaron fondos a las ONG World Central Kitchen (Chef José Andrés) y a Médicos Sin Fronteras en su trabajo a favor de los refugiados/as de Ucrania.