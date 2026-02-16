Muere el actor Robert Duvall a los 95 años

Robert Duvall, el aclamado actor de cintas icónicas como 'Apocalyse Now' y 'El Padrino', murió en la noche del domingo a los 95 años en su hogar de Middleburg, Virginia, rodeado de sus familiares, informó este lunes su viuda, Luciana Duvall.

"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo", escribió la esposa de Duvall en un emotivo comunicado en Facebook.

Robert Duvall. / EFE

Siete veces nominado al Oscar y ganador por encarnar a un vagabundo excantante de country en 'Tender Mercies' ('Gracias y favores') de 1983, el intérprete tuvo una extensa carrera primero sobre las tablas, luego en la televisión y después en el cine, donde marcó con sus papeles la historia del séptimo arte.

"Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban", dijo su viuda en su mensaje, junto a una foto de ambos.

Según Luciana Duvall, su dedicación a su arte, deja a su público "algo duradero e inolvidable". "Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja", agregó.

Robert Duvall. / EP

Robert Duvall, nacido en San Diego el 5 de enero de 1931, debutó en el cine con 'Matar a un ruiseñor' (Robert Mulligan, 1962), al tiempo que mantuvo sus papeles televisivos. Su papel como 'consejero' de la familia Corleone en la saga de 'El Padrino' (Francis Ford Coppola, 1972), que le valió su primera nominación al Oscar y 'El Padrino II' (1974), lo lanzó a la fama internacional.

Con Ford Coppola repetiría como el teniente coronel Kilgore en 'Apocalypse Now' (1979). Su ahora legendaria frase: “Me encanta el olor del napalm por la mañana" se convirtió en una de las más célebres de la historia del cine.

Además de un Oscar, Duvall alcanzó un premio BAFTA, cuatro Globos de Oro, dos Emmy y un premio SAG del Sindicato de Actores de Cine. En 2005, recibió la Medalla Nacional de las Artes de manos del entonces presidente George W. Bush en la Casa Blanca.

Entre sus últimas apariciones en la pantalla estuvieron los filmes estrenados en 2022 por la plataforma Netflix: 'Hustle' ('Garra') y 'The Pale Blue Eye' ('Los crímenes de la academia').