Iberdrola celebrará sus 125 años con un festival con Lenny Kravitz y Manuel Carrasco

Madrid se prepara para vibrar con el Iberdrola Music Festival, ya que este martes se han puesto a la venta las entradas para el evento que celebrará los 125 años de historia de la compañía. La cita será el próximo 27 de junio de 2026 en el Iberdrola Music, reconocido como el mayor recinto sostenible de Europa dedicado al ocio y la cultura, y contará con un cartel de lujo encabezado por Lenny Kravitz, junto a Manuel Carrasco, Ana Mena, Álvaro de Luna y la DJ Lola Bozzano. La jornada comenzará a las 17:30 h y se prolongará hasta la 01:00 h, hora en la que Kravitz cerrará el festival con su espectáculo. Según señala Iberdrola, algunos artistas han compartido mensajes de felicitación por el aniversario, animando al público a disfrutar de sus conciertos en directo y sumarse a esta gran celebración.

Con la compra de entradas, los asistentes contribuyen a importantes proyectos sociales, apoyando a cinco entidades: la Asociación Española Contra el Cáncer, Acción contra el Hambre, la Fundación Tu Techo para jóvenes vulnerables y personas con discapacidad, Betania, que ayuda a familias afectadas por la DANA en Valencia, y la Fundación Integra, centrada en la integración laboral de personas en exclusión social.

Datos clave

Con 135.000 millones de euros de capitalización, Iberdrola es la mayor compañía eléctrica de Europa y una de las dos mayores a nivel mundial. El Grupo da servicio a más de 100 millones de personas en todo el mundo, con una plantilla de 46.000 empleados y activos superiores a 160.000 millones de euros. En 2024, registró ingresos de casi 50.000 millones de euros y un beneficio neto de 5.600 millones de euros, aportando cerca de 10.300 millones en contribuciones fiscales y sosteniendo más de 500.000 puestos de trabajo en su cadena de proveedores. Desde 2001, ha invertido más de 175.000 millones en redes eléctricas, energías renovables y almacenamiento de energía, con cerca de 1,4 millones de km de redes en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y España, y 57.000 MW de capacidad mundial, más de 45.000 MW renovables.

Noticias relacionadas

Este festival es la pieza central de la agenda de actividades de Iberdrola en 2026 bajo el lema “125 años luz”, que incluye exposiciones de tecnología y arte, eventos sociales y la iluminación de edificios emblemáticos. Con ello, la compañía busca acercar a la sociedad su trayectoria marcada por la innovación, el servicio a las personas y el desarrollo sostenible, reforzando su compromiso con las comunidades en las que opera.