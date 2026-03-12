El hotel de Morrissey en Valencia es un 5 estrellas en pleno centro: "Me va a costar un año recuperarme"

El hotel en el que se alojaba Morrissey en Valencia en la noche en la que ha cancelado el concierto por el ruido del exterior es un cinco estrellas de la Plaza de Manises.

Así lo ha señalado el propio cantante en la página web en la que se ha anunciado la suspensión del concierto y donde ahora se describe el hotel en el que se alojó ayer miércoles por la noche como "un infierno indescriptible". "Me va a llevar un año recuperarme. Y esto es quedarse corto".

Sin techno, pero sí con comisiones falleras

Este periódico se ha puesto en contacto con el único hotel de la plaza de Manises, donde no han querido confirmar si Morrissey estaba allí alojado, pero han descartado que hubiese alguna verbena o fiesta en el exterior. Lo que sí ha habido desde las ocho de la mañana es la recepción de la juntas locales falleras por parte de la Diputación de Valencia, cuya sede está en la misma plaza. Allí se han juntado más de 3.000 falleros de 700 comisiones con sus respectivas bandas de música.

La cancelación

El cantante Morrissey ha cancelado el concierto que tenía previsto ofrecer este jueves en Valencia, en Palau de les Arts Reina Sofía, alegando que no ha podido dormir. Este periódico ha podido saber que el exlíder de The Smiths estaba alojado en un hotel en el centro de la ciudad cerca del cual se había organizado el miércoles por la noche una fiesta en una carpa con música electrónica. El equipo del cantante habría aportado incluso grabaciones de audio para justificar su decisión.

Según fuentes del auditorio, ante la suspensión del concierto, los promotores están hablando con los representantes del artista para buscar una fecha alternativa o, en caso de no lograrla, ver cómo se devolverá el importe de las entradas.

Estado catatónico

En un comunicado, el artista explica que viajó en coche desde Milán hasta la ciudad valenciana durante dos días y que ha llegado este miércoles, pero no ha logrado descansar por la noche debido al ruido de un "festival" cercano, la música tecno a gran volumen y los anuncios por megafonía. Según afirma, esta situación lo dejó “en un estado catatónico”.

El comunicado aclara, no obstante, que el espectáculo no se ha cancelado por decisión propia, sino porque “las circunstancias lo hacen imposible”. El concierto estaba programado para comenzar a las 20:30 horas en Les Arts.

Devolución de entradas

Por su parte, la promotora valenciana del concierto ha hecho público un comunicado esta tarde en el que, además de confirmar la cancelación de la actuación de Morrissey, asegura que esta se ha producido "debido a circunstancias ajenas al promotor y fuera de su control".

La promotora anuncia que "próximamente" se comunicará el procedimiento para la devolución de las entradas adquiridas a través de los canales oficiales de venta y asegura que los conciertos previstos en Zaragoza (14 de marzo) y Sevilla (16 de marzo) se celebrarán según lo programado.

"Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esta cancelación pueda ocasionar", concluye el comunicado.