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Fallecimiento

Muere a los 91 años la actriz Gemma Cuervo

Gemma Cuervo

Gemma Cuervo / Rodrigo Jiménez / EFE

EFE

Madrid

La actriz Gemma Cuervo ha muerto este sábado a los 91 años, según han informado a EFE fuentes familiares.

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