Gira mundial
Así es el escenario de Rosalía en el 'Lux Tour'
La gira contará con un escenario principal y otro en forma de cruz para la orquesta en directo
El escenario principal contará con un enorme lienzo en blanco en el centro que ocupará todo el espacio
Alba Giraldo
El 'Lux Tour' de Rosalía arranca en Lyon y desvela por fin muchas de las incógnitas que envolvían a una de las giras más esperadas del año. Uno de los grandes misterios era la forma que tendría el escenario del 'tour' y si la artista catalana llevaría una orquesta en directo con ella. Este lunes todas las dudas han quedado resueltas.
La gira de Rosalía contará con un escenario principal y otro en forma de cruz para la orquesta en directo. El escenario principal contará con un enorme lienzo en blanco en el centro que ocupará todo el espacio.
Por su parte, los músicos se encontrarán en el centro del estadio formando una cruz que se unirá mediante un largo pasillo al escenario central, que separará la zona frontal de la pista en dos.
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