Una de sus novelas vale un millón de euros: AENA desvela los cinco finalistas de su premio literario

Una de sus novelas vale un millón de euros. Así lo ha considerado el jurado del premio AENA de Narrativa que preside la escritora Rosa Montero: Héctor Abad, Nona Fernández, Marcos Giralt, Samanta Schweblin y Enrique Vila- Matas optan a un galardón que, económicamente, ojo, planta cara al Planeta, el más codiaciado de las letras españolas hasta hoy. Su presentación el pasado 26 de febrero provocó un terremoto en el sector. Y, desde entonces, las apuestas no han cesado. Sólo había una condición: las obras debían haberse publicado en español o lenguas cooficiales a lo largo de 2025. Jordi Amat, Nuria Azancot, Verónica Chiaravalli, Paula Corroto, Lara Hermoso, Anna María Iglesia, Daniel Marquínez, Antonio Martínez, Leandro Pérez de Miguel y Karina Sainz Borgo se han encargado del cribado hasta quedarse con los cinco finalistas. El fallo se conocerá el 8 de abril en Barcelona.

A diferencia de otros premios, el de AENA no está impulsado por una editorial. Por lo que no se trata de un adelanto en sentido estricto como sucede con la mayoría. De hecho, el ganador recibirá la cuantía en juego, así como los royalties generados por las ventas posteriores. Por su parte, los cuatro finalistas recibirán 30.000 euros. "Amo este premio y ojalá vaya desarrollándose para sacar libros que no sean los obvios", ha señalado Montero. La compañía, asimismo, invertirá otro millón de euros en comprar ejemplares para escuelas y bibliotecas de las ciudades en las que Aena tenga aeropuertos.

Pilar Adón, Luis Alberto de Cuenca, Jorge Fernández Díaz, Leila Guerriero, José Carlos Llop y Elmer Mendoza elegirán, junto a Rosa Montero, en tres semanas, al ganador de la primera edición. El objetivo es fomentar la lectura y la creación literaria. Un reconocimiento con vocación trasatlántica gracias a los apoyos de la Fundación Gabo y la Cátedra Vargas Llosa. Quieren crear un Booker a la española, alejado de los grandes sellos. Y, para ello, están involucrando a lo más granado de las letras hispanas.