Emergencia médica
Chuck Norris, hospitalizado de urgencia en Hawái
El intérprete ha evolucionado favorablemente. “Nos han dicho que Chuck está de buen humor y contando chistes”
Redacción
El actor Chuck Norris, de 86 años, ha sido hospitalizado en Hawái tras una emergencia médica, según avanza el portal estadounidense 'TMZ'. "Las últimas 24 horas se produjo una emergencia médica en la isla de Kauai que llevó a Chuck al hospital", recoge el citado medio.
Asimismo, el portal también asegura que el intérprete ha evolucionado favorablemente. “Nos han dicho que Chuck está de buen humor y contando chistes”, apunta una persona de su entorno. El mencionado medio también explica que hace solamente unas horas Norris estaba entrenando en la isla.
Norris cumplió 86 años el pasado 10 de marzo y lo celebró con un vídeo en sus redes sociales. "No envejezco, subo de nivel", compartió con sus 2,8 millones de segudiores. "No hay nada como algo de acción en un día soleado para hacerte sentir joven", añadió.
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