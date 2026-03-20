Chuck Norris según Chuck Norris: así contó él mismo su mito

El actor Chuck Norris, que ha muerto hoy en Hawai, alcanzó con el tiempo una dimensión mítica nacida, en parte, de sus numerosas películas de acción, pero también de su sentido del humor y capacidad de autoparodia.

Chistes basados en una supuesta fuerza sobrenatural y sus diálogos cinematográficos de serie B le elevaron a un estatus insospechado incluso en generaciones jóvenes.

En un manuscrito que usó de prólogo para un libro titulado 'The Official Chuck Norris Fact Book', el actor seleccionó 101 hazañas sorprendentes que protagonizó en su dilatada trayectoria.

“He oído que existen literalmente cientos de miles de Chuck Norris Facts que circulan por todo el mundo", señala. “Se multiplican en Internet, aparecen en discursos y libros, y están escritos en las paredes de los baños desde escuelas en Estados Unidos hasta campos de batalla en Oriente Medio”. Norris cuenta una anécdota muy de su estilo: ”Tuve el honor de visitar a nuestras tropas en Irak en dos ocasiones, y me alegró saber que los Chuck Norris Facts les proporcionan una dosis diaria de humor y ánimo.”

El actor alude en ese prólogo también a su última etapa profesional, como protagonista de la serie 'Walker Texas Ranger'.

“Para algunos que saben poco de mi carrera en las artes marciales o en el cine, pero que quizá crecieron con 'Walker, Texas Ranger' parece que me he convertido en una especie de icono de superhéroe mítico”, reflexiona. “Me siento halagado y humilde al mismo tiempo”, confiesa, pero lamenta que esa reconexión con las generaciones más jóvenes no recoja todo lo que es y ha hecho. “Por ejemplo, pueden conocerme como 'Walker, Texas Ranger o quizá como un personaje de una de mis veintitrés películas de acción, pero no saben que participo en labores humanitarias, incluyendo casi veinte años promoviendo el programa Kickstart kids en escuelas públicas de Texas (www.kickstartkids.org); o que estoy implicado en las guerras culturales de Estados Unidos en muchos frentes”.

Campeón de artes marciales

A continuación recogemos el fragmento en el que Norris contó su vida, resumida, para las nuevas generaciones y la posteridad.

"Antes de mis carreras en televisión y cine, fui campeón de artes marciales. Entre 1964 y 1968, gané numerosos títulos amateurs de kárate a nivel estatal, nacional e internacional. En 1968, competí y gané el campeonato mundial profesional de kárate de peso medio, derrotando a los mejores luchadores del mundo. Mantuve ese título hasta 1974, cuando me retiré como seis veces campeón mundial profesional invicto de peso medio. En 1968, fui incluido en el Salón de la Fama de Black Belt como Luchador del Año. En 1975, fui nombrado Instructor del Año; y en 1977, recibí el honor de Hombre del Año.

También soy fundador y presidente de la United Fighting Arts Federation (www.ufaf.org), con más de 2.300 miembros cinturón negro en todo el mundo. Mi sistema de artes marciales se llama Chun Kuk Do (Camino Universal). En 1997, alcancé otro hito al convertirme en el primer hombre del hemisferio occidental en recibir el reconocimiento como gran maestro cinturón negro de octavo grado en el sistema de Taekwondo, algo inédito en los 4.500 años de esa tradición.

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Gracias a mi trayectoria y formación en artes marciales, pude convertirme en estrella de cine de acción en más de veinte películas importantes, seguido de 203 episodios de la serie de televisión 'Walker, Texas Ranger'.