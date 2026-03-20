Shakira anuncia tres conciertos en Madrid para 2026: una residencia europea que tendrá un estadio a medida en Villaverde

Ocho años ha tardado Shakira en regresar a España. Lo hará el 25, 26 y 27 de septiembre de 2026 en un coliseo creado a medida en Madrid. Tres fechas que cerrarán una gira que ha visitado 17 países y ha recaudado 421 millones de dólares: Las mujeres ya no lloran World Tour arrancó el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro y, para finiquitarla, 19 meses después, la artista ha organizado una residencia europea. Se llevará a cabo en el espacio Iberdrola Music de Villaverde, donde se levantará un recinto inmersivo tal y como Adele hizo en Múnich hace dos veranos. Aún se desconocen qué aforo tendrá, pero Estadio Shakira ya es una realidad. De hecho, las entradas saldrán a la venta el 27 de marzo a las 10 horas.

“La ciudad acogerá una amplia variedad de actividades: conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas, todas curadas por Shakira bajo el nombre Es Latina. La Nación Latina no es un territorio geográfico, es una comunidad transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad y la alegría”, recoge el comunicado remitido por Live Nation. Un plan que el Ayuntamiento de Madrid, según confirmó Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, desconocía el pasado martes.

Shakira, durante el concierto que dio en Barcelona en 2018. / JAVIER GALVEZ

El terremoto lo desató la propia Shakira durante la entrevista que concedió a Al cielo con ella, el programa de Henar Álvarez en RTVE: “Voy a tirar la casa por la ventana desde todos los punto de vista [...]. Va ser de otro mundo. Una producción nunca antes vista en España, pero no puedo decir más porque me van a matar”. Un proyecto que, como el de Bad Bunny en Puerto Rico, donde dio 31 conciertos seguidos, subraya la fiebre global que está causando la música latina. El artífice de Debí tirar más fotos ha despachado 600.000 entradas en España, rompiendo todos los récords de venta registrados hasta entonces. Ha superado, incluso, las marcas de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu.

Antes de llegar a Madrid, Shakira continuará expandiéndose por otras ciudades. Entre ellas, Río de Janeiro, donde protagonizará el concierto Todo Mundo No Río en la playa de Copacabana. Se espera que atraiga a dos millones de personas, una cifra que Lady Gaga ya rebasó en 2025. “Para mí, España siempre será un país querido. El público me ha dado y me sigue dando tanto que nuestra relación es inquebrantable. Tengo ganas de volver a Barcelona, la ciudad donde nacieron mis hijos y que tanto me dio. Y a Madrid para reencontrarme con todos Será inolvidable”, adelantó a la revista GQ en 2024.

El 'boom' con Bizarrap

Su relación con España ha ido cambiado desde que fijo aquí su residencia. El fin de su matrimonio con Gerard Piqué y los problemas con Hacienda la llevaron hasta Miami, donde reside actualmente. De aquella ruptura surgió BZRP Music Sessions #53, la canción que relató con pelos y señales la infidelidad del ex futbolista con Clara Chía. Le bastaron 24 horas para hacer historia: acumuló 14 millones de reproducciones en Spotify y 52 en YouTube. Además, debutó en la novena posición de Billboard Hot 100, coronándola como la primera mujer solista en debutar en el top 10 con una tema en español.

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Shakira cerró la etapa mexicana de su gira en el Zócalo ante 400.000 personas. / ISAAC ESQUIVEL

Ha vendido 95 millones de álbumes desde que debutó en 1991 con Magia. Las mujeres ya no lloran es su último, el duodécimo, del que ha extraído los pelotazos Te felicito y Monotonía. “Es un testimonio deslumbrante de resiliencia y fuerza, así como del poder de la música para transformar las experiencias más difíciles en momentos preciosos”, prosigue el comunicado. El anuncio de los conciertos en Madrid llega después del histórico cierre en México, donde reunió a 400.000 almas en el Zócalo, la mayor multitud registrada en la plaza según las autoridades. Está por ver la masa que moverá en España.