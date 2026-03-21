Encuentro en Seúl
Así fue el regreso de BTS en su concierto en Seúl: emoción, hits y nuevo álbum 'ARIRANG'
El concierto, celebrado en el histórico palacio real de Gyeongbokgung de Seúl, ha congregado a más de 250.000 personas
Judit Bertran
Los amantes del K-pop han sonreído este sábado porque BTS, la banda surcoreana que escaló aproximando el género musical a nivel mundial, ha vuelto a los escenarios tras cuatro años en pausa para cumplir el servicio militar obligatorio de Corea del Sur. La cita ha congregado a más de 250.000 personas en Seúl, pero la cifra no se queda aquí, porque también millones de personas de 190 países también se conectaron a la actuación en vivo a través de Netflix.
"Seúl, estamos de vuelta"
El esperado concierto de regreso del grupo, a la vanguardia de una ola cultural coreana que ha dado la vuelta al mundo, se ha celebrado a las puertas del histórico palacio real de Gyeongbokgung, un lugar muy apropiado para los llamados "reyes del k-pop". "¡Hola Seúl, estamos de vuelta!", han empezado la 'boyband' ante una multitud que los esperaba a gritos de "BTS, BTS".
Cientos de miles de seguidores, conocidos bajo el nombre de ARMY, han abarrotado el centro de Seúl desde primera hora de la mañana con la esperanza de poder ver el espectáculo, e incluso algunas celebridades como la cantante Becky G se han desplazado hasta el lugar para verlo en directo. También la directora coreano-canadiense Maggie Kang, ganadora del Óscar por el fenómeno 'K-pop Demon Hunters', ha asistido al megaconcierto para atestiguar el retorno del grupo más representativo del género.
Presentación de su nuevo álbum 'ARIRANG'
La banda también ha aprovechado la ocasión para cantar por primera vez en directo varios temas de su nuevo álbum, 'ARIRANG', desatando una de las mayores ovaciones de la noche.
Canciones como 'Body to Body' o 'Swim', todavía recientes para buena parte del público, han sonado acompañadas de coreografías impecables y un potente despliegue visual acompañado de la emoción evidente de unos artistas que regresaban a los escenarios después de la gran espera. Porque el estreno de estas nuevas canciones en directo era, de hecho, uno de los momentos más esperados del concierto, y no decepcionó. "Nos daba mucha ansiedad pensar si seguiríais esperándonos o si nos olvidarían", confesaba J-hope a los fans.
Por ello, el repertorio mezcló tanto las nuevas canciones como alguno de sus mayores éxitos internacionales como 'Butter' y 'MIC Drop', que protagonizaron algunos de los momentos más enérgicos del público.
Lesión de RM
Entre vítores, el líder del grupo participaba en el concierto con el tobillo escayolado por una lesión en un ensayo hace dos días. Pero el hecho de que haya permanecido sentado durante gran parte del concierto no ha impedido que se llevara algunas de las mayores ovaciones de la noche. "¿Por qué estás sentado ahí?", le decía V burlándose amistosamente de RM. Incluso se le vio saltando a la pata coja, dándolo todo para celebrar el gran regreso.
Y la interacción con el público ha sido la tónica durante toda la noche, reforzando ese vínculo tan especial que mantiene BTS con sus seguidores. En una de sus muestras de agradecimiento, pronunciaron un "We love you, ARMY" como muestra de agradecimiento.
El retorno de 'Mikrokosmos'
Tras interpretar 'Dynamite', que parecía cerrar el espectáculo, el grupo regresó al escenario para cantar 'Mikrokosmos', ante una plaza encendida por varitas luminosas conocidas como 'lightsticks', que distinguen a los conciertos de K-pop. "Honestamente nunca olvidaré esta noche. Sentí mucha presión por el regreso, pero estar aquí es genial", confesó Jungkook.
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