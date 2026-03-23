Así será el parque temático que Shakira construirá en Madrid: tres nuevas fechas y 150.000 metros cuadrados de atracciones

Lo construirán en tiempo récord. El coliseo que Shakira levantará en Madrid deberá estar listo en 69 días. Es el plazo que tendrán desde el último concierto que acogerá el espacio Iberdrola Music el 18 de julio. Por lo que todo deberá estar milimetrado. Sobre todo, teniendo en cuenta la envergadura del proyecto que ha diseñado el estudio Bjarke Ingels Group (BIG): el estadio será el núcleo de Macondo Park, un ecosistema de 150.000 metros cuadrados hectáreas donde se desarrollarán actividades en torno a la música. El objetivo es convertir el recinto de Villaverde en un parque temático con una programación viva durante los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre. "Debido a la guerra de Oriente Medio y a la gran repercusión, hemos decidido ampliar las fechas. Es una noticia para celebrar”, ha dicho Pina Sagliocco, presidente de Live Nation, tras anunciarlas. Por el momento, se desconoce el coste.

El parque temático de Shakira está diseñado para elevar la experiencia del público: contará con una infraestructura premium que busca garantizar la mayor calidad de visión y sonido. Un desafío que sus arquitectos ya superaron con Adele en agosto de 2024. Desde entonces, trabajan para crear un nuevo estándar en los eventos en vivo. “Nos hemos dedicado a escuchar lo que la artista soñaba. Quería celebrar lo latino, por eso ha elegido Madrid. Hemos explotado la idea de intimidad colectiva para que cualquiera pueda sentirse cerca de ella. Es una manera de reflejar su personalidad, una confluencia entre ambos mundos”, ha señalado Agustín Pérez, uno de sus responsables.

Simulación de cómo será el Estadio Shakira, que se construirá en el espacio Iberdrola Music. / LIVE NATION

Macondo Park estará activo hasta la medianoche, ofreciendo diferentes atracciones a sus visitantes. Un recorrido inmersivo que dará a la residencia europea de Shakira una entidad propia: bajo el nombre Es Latina, se desarrollará un programa que ponga el valor la cultura hispana: desde la gastronomía hasta la literatura. Tres jornadas que cerrarán una gira que ya ha visitado 17 países y ha recaudado 421 millones de dólares: Las mujeres ya no lloran World Tour arrancó el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro y, para finiquitarla, 19 meses después, la artista ha organizado su particular Neverland. Las entradas podrán adquirirse de forma escalonada: la preventa arrancará el 24 de marzo, mientras que la venta general se abrirá el 27. Aún se desconoce el precio que tendrán.

Así será Estadio Shakira, el coliseo que se levantará en Villaverde. / CEDIDA

“Habrá sorpresas, amigos y muchas más cosas que no puedo contar porque me matan. Vamos a tirar la casa por la ventana. Aquí tengo amigos entrañables. Va a ser un concierto que a mis hijos les gustará ver”, contó Shakira en una entrevista publicada en El País el domingo. Antes de llegar a Madrid, continuará expandiéndose por otras ciudades. Entre ellas, Río de Janeiro, donde protagonizará Todo Mundo No Río en la playa de Copacabana. Se espera que atraiga a dos millones de personas, una cifra que Lady Gaga ya rebasó en 2025.

Convocatoria para artistas

Para la ocasión, dada la cantidad de disciplinas y públicos, ojo, se abrirá una convocatoria para artistas y colaboradores. La intención es integrar al tejido local, asegurando un trasvase creativo entre todas las partes. Madrid no sólo será el epicentro de la conversación, sino también plataforma de intercambio. Un proyecto que, como el de Bad Bunny en Puerto Rico, donde firmó 31 actuaciones, subraya la fiebre global que está causando la música latina. El artífice de Debí tirar más fotos ha despachado 600.000 entradas en España, rompiendo todos los récords de venta registrados hasta entonces. Ha superado, incluso, las marcas de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu.

Trenes y autobuses conectarán el Estadio Shakira con el centro de Madrid. / CEDIDA

En el caso de Shakira, la idea es atraer a 50.000 seguidores por noche. Lo que se traduciría en 300.000 en el supuesto de no ampliar más las fechas. Algo que, tal y como desveló por accidente José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, es altamente factible: de hecho, el político apuntaba a 10 conciertos. “Traeremos vegetación de Latinoamérica, sus colores y naturaleza. Esta ciudad es un punto de confluencia latina. Todo el mundo va a poder sentir su concierto”, ha añadido Pérez. El plan contempla un dispositivo de transportes a la altura del acontecimiento: se destinarán 20.000 kilómetros cuadrados a aparcamientos y, asimismo, para garantizar los flujos de entrada y salida, se establecerán conexiones específicas de trenes y autobuses. Precisamente, uno de los grandes problemas a los que se ha enfrentado el Iberdrola Music en los últimos tres años: el caos circulatorio y el ruido no dejan de aumentar las tensiones entre los vecinos de Villaverde y el Mad Cool.

Batalla política

La polémica fue avivada por Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, el viernes, tras anunciarse el propósito de Shakira: “Deben realizarse las obras necesarias para adecuar el entorno y así contar con las condiciones de movilidad y accesibilidad precisas para albergar eventos de naturaleza masiva”. Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte en la Comunidad, no tardó en responderle: “Es una grandísima noticia. Tenemos el espacio idóneo”. Mientras tanto, las mentes detrás de la instalación ya están sembrando las primeras raíces. El resultado podrá intuirse a partir de verano. Y, a partir de septiembre, la capital respirará Shakira por los cuatro costados.

Los conciertos de Shakira acogerán conciertos, exposiciones, charlas, presentaciones... / Cedida

Su relación con España ha ido cambiado desde que fijo aquí su residencia. El fin de su matrimonio con Gerard Piqué y los problemas con Hacienda la llevaron hasta Miami, donde reside actualmente. De aquella ruptura surgió BZRP Music Sessions #53, la canción que relató con pelos y señales la infidelidad del ex futbolista con Clara Chía. Le bastaron 24 horas para hacer historia: acumuló 14 millones de reproducciones en Spotify y 52 en YouTube. Además, debutó en la novena posición de Billboard Hot 100, coronándola como la primera mujer solista en debutar en el top 10 con una tema en español.

Juegos para niños

Ha vendido 95 millones de álbumes desde que debutó en 1991 con Magia. Las mujeres ya no lloran es su último, el duodécimo, del que ha extraído los pelotazos Te felicito y Monotonía. “Es un testimonio deslumbrante de resiliencia y fuerza, así como el poder de la música para transformar las experiencias más difíciles en momentos preciosos”, subrayaba el comunicado lanzado por Live Nation. El anuncio de los conciertos en Madrid llega después del histórico cierre en México, donde reunió a 400.000 almas en el Zócalo, la mayor multitud registrada en la plaza según las autoridades.

Noticias relacionadas

Los más pequeños también tendrán la posibilidad de disfrutar de Shakira en Madrid: Maconcito, la versión mini de la zona adulta, estará dedicada a la infancia y la imaginación, ampliando la propuesta hacia todas las edades. Habrá juegos y ejercicios de exploración. “Estoy convencido de que no dejará a ninguno de sus fans sin opción de verla. Está dispuesta a todo. Intentaremos atender la mayor demanda posible. Ella se ha implicado al 100%. No ha puesto ningún límite. Es su sueño”, ha concluido Sagliocco. Quieren hacer historia. Y, para ello, no van a escatimar en detalles. Una residencia de última generación que marcará un precedente. Al tiempo.