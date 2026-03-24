Biel Mesquida publica el poemario ‘Trast’, "un grito frente a la destrucción"

Las felicitaciones a Biel Mesquida por el reciente Premi d’Honor de les Lletres Catalanes convergen con su nuevo poemario, Trast, que llega este miércoles a las librerías para lanzar "un grito de alerta frente a la destrucción continuada".

Los ocho cantos en los que ha dividido el libro "son como el último acto del fin de muchos mundos" y su poética "teje y desteje, borda y desborda, zurce y deszurce, y crea imágenes desenfocadas mediante un mosaico verbal de retazos que nadie quiere".

El escritor utiliza estas piezas irregulares para sacar a la luz "una gran parte de verdad que se esconde", afirma haciendo referencia a una isla, "Mallorca, convertida en un hotel en ruinas". Con un léxico sin orfebrería verbal, muestra esta tierra como un solar yermo, "sin paisaje, donde todo son plásticos, tóxicos, infecciones, contaminación".

La primera pista de que la isla va pudriéndose debido a quien la habita, "el humano turistizado y depredador", está en la portada. En la esquina inferior derecha, un picudo rojo es otra metáfora de lo que ocurre.

Desaparición de la cultura

"Lo he puesto como símbolo de destrucción, una plaga que conocemos bien a través de la invasión de millones de personas en un pequeño territorio, que ha hecho desaparecer su naturaleza, su cultura, las voces del lugar y al final provocará la eliminación de los indígenas", advierte sobre el dibujo creado por Pep-Maür Serra, a quien dedica Trast.

También es obra suya la imagen de la postal que acompaña el poemario, cuyos versos surgieron "como una font ufana" después de la exposición que realizaron ambos artistas el pasado verano en el casal cultural de Can Gelabert, en Binissalem, donde el paisaje prisionero y las piedras asemejándose a calaveras eran los protagonistas.

La piedra aparece ahora en varios poemas, porque "siempre se ha dicho que Mallorca es mar, campo, playa, pero yo considero que es piedra y así quiero titular un futuro libro", destaca Mesquida.

Portada del libro / LaBreu Edicions

Emergencia lingüística

Las "voces del lugar" también mueren, tal como prueba el propio título, Trast. El libro se inicia con las ocho definiciones de la palabra en el Diccionari català-valencià-balear y el autor lo utiliza para denunciar que "trast apenas es usada pese a tener tantas acepciones e incluso hay zonas de los Països Catalans que ni la conocen. Tenemos una emergencia lingüística con el uso de la lengua catalana", lamenta.

Este "grito de alerta" lo lanza al lector través de su "pasión fija por la creactividad poética", a la que rinde un pequeño homenaje.

Como en todas sus obras, Biel Mesquida parte "de lo local para explotar en lo universal. Ya lo dijo Joan Alcover en 1903 en el Ateneu de Barcelona en una conferencia titulada Humanització de l’art: ‘¿Queréis triunfar fuera de Cataluña? Sed catalanes. ¿Quéreis ser universales? Conservad el aire de familia’. Es de una modernidad absoluta. La base es lo local", tal como remarca.

Guerra Civil y franquismo

Por ello, cuando escribe versos como massa renou de guerra y només puc plorar a les totes la innocència del món assassinada, trasciende épocas y lugares. La Guerra Civil y el franquismo se hacen presentes a medida que el libro avanza y hay poemas de las milicianas en Can Mir, la tortura policial, el alcalde de Búger y las también asesinadas Pilar Sánchez Llabrés y Aurora Picornell.

"Estas y otras muchas víctimas con nombres y apellidos son el plantel del posible renacimiento, de la pequeña esperanza. Con su dolor nos han dejado átomos de esperanza. Este es un libro contra el miedo y a favor del coraje, ya que la poesía es una forma de valentía contra el hundimiento", apunta.

Noticias relacionadas

De hecho, Trast cierra sus páginas con el Cant de la Sibil·la debido a que "los renacimientos se levantan sobre ruinas". La poesía también es "una tabla de salvación" y el autor tiene al inicio de su nueva publicación "14 faros poéticos en forma de epígrafes para iluminar los poemas", una guía que ayuda al lector a descubrir la "ternura fraternal" de la lírica.