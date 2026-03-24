El trazo de Ana Miralles ensalzado en 'Eva Medusa. Edición Integral 30º aniversario'

Ana Miralles (Madrid, 1959) es una de las grandes autoras del cómic europeo. Lo prueba el brillo de su obra y galardones como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que le concedieron en 2025, y si alguien tiene la menor duda que abra las páginas de "Eva Medusa. Edición Integral 30º aniversario".

Una autora en racha

Astiberri recopila en ese volumen una de las mejores historias de la premiada dibujante madrileña, hilada con guion del añorado Antonio Segura; un cómic que llega tras otros previos en esa misma editorial como "En busca del unicornio" (2019; con guion de Emilio Ruiz) y "Ava" (2024; de nuevo con Ruiz como eficaz pareja creativa), sucesión de lanzamientos que confirma que estamos ante una autora en racha, en un dulce momento artístico, y eso que gana nuestro panorama del cómic.

La mirada

Esta compilación de "Eva Medusa", como esos otros dos volúmenes citados, aparece aditada en tapa dura (cartoné) a gran tamaño (23,5 x 31 cm.) y color, para sacar así todo el jugo al talento de los trazos, sin restar mérito a la historia, pero admitiendo que la mirada disfruta de forma especial, a muy distintas velocidades, con las ilustraciones de Ana Miralles, de cuya intrahistoria da cuenta un extra final en esta reedición con bocetos.

Una página del cómic "Eva Medusa. Edición Integral 30º aniversario". / Cedida

El vudú del Brasil de 1921

La historia de "Eva Medusa" nos lleva al Brasil de 1921, donde la joven María descubre el poder del vudú y el maleficio que continúa ejerciendo su devastadora fuerza en el corazón de la selva, de modo que, poseída, se transforma en una mujer de encanto muy especial... De ese hilo donde se mezclan leyendas de la cultura popular indígena con la modernidad naciente de aquellas primeras décadas del siglo XX, parte esta trama que fue publicada antes por Glenat en los años 90, y de cuya intrahistoria la propia Ana Miralles da detalles en el prólogo del libro, que tiene nueva rotulación.

En "Eva Medusa. Edición Integral 30º aniversario" hay además un epílogo del crítico de cómic Norman Fernández.

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Descargar un fragmento de "Eva Medusa. Edición Integral 30º aniversario".