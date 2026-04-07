¿“Perú” o “el Perú”? ¿“India” o “la India”? Lo que dice la RAE y por qué importa más de lo que crees

El mundo de la literatura perdió hace casi un año a una de las plumas más memorables de las letras suramericanas. Mario Vargas Llosa -- o el 'Pichulita', como acostumbraban a llamarle sus compañeros del colegio militar Leoncio Prado del Callao -- dejó a la comunidad lectora huérfana de una figura imprescindible del boom latinoamericano. Para la historia ha quedado, mediante su obra, su afán por diseccionar dictaduras militares, su denuncia de la corrupción y la desigualdad social o su particular visión del amor: la "experiencia más enriquecedora" que un ser humano puede vivir y, al mismo tiempo, un tema "muy difícil" de trasladar al papel para un escritor.

Pero, por encima de todo, el Nobel de Literatura en el año 2010 dedicó su vida y obra a su patria. "El Perú es para mí una especie de enfermedad incurable y mi relación con él es intensa, áspera, llena de la violencia que caracteriza a la pasión". Quien haya dado un paseo por las páginas de 'La ciudad y los perros', 'La casa verde' o 'Conversación en La Catedral' tendrá en su acervo personal 'el Perú' como término de referencia para mencionar este país del oeste del Amazonas, por influencia del mejor escritor que jamás ha nacido en sus límites geográficos. Pero, por larga que sea la sombra de Vargas Llosa: ¿Estamos utilizando la expresión correcta?

La Real Academia Española (RAE), agente regulador del uso de la lengua castellana, es clara al respecto. Como recuerdan los académicos, muchos topónimos pueden ir perfectamente precedidos de un artículo. Es el caso de (el) Canadá, (los) Estados Unidos o (el) Líbano. La opción mayoritaria, eso sí, varía según el caso que estudiemos.

El Diccionario Panhispánico de dudas, en cualquier caso, determina qué países pueden ir acompañados de artículo. Perú, en concreto, se puede mencionar de ambas formas: 'Perú' o 'el Perú'. No obstante, la RAE señala que 'el Perú' es el uso más histórico, tradicional y común para referirse a la nación andina. Y es que, como es el caso de Vargas Llosa, el pueblo peruano usa esta terminología para referirse a su país como un todo más amplio, un ente cultural y político complejo. En ocasiones, tal y como ocurre en la obra del escritor, da la sensación, incluso, de que el determinante personifica en cierta forma al país, dotándole de una vitalidad con la que los peruanos parecen estar 'unidos en matrimonio'. El lugar geográfico queda atrás, para dar así paso a una entidad dinámica, una suma de tradiciones y un crisol de realidades que quedan por siempre adheridas a la identidad de aquellos que allí han nacido y crecido. Todo ello, sintetizado a través de un simple artículo. El poder del lenguaje en su máximo esplendor.

La India trata de despojarse del rastro colonialista: "Bharat"

En el caso del país asiático, la forma más recomendada por la RAE es la que viene precedida del artículo en minúsculas: 'la India'. Sin embargo, los dos siglos de presencia británica -- conocidos como 'Raj británico' -- tuvieron como consecuencia, entre muchas otras cosas, la eliminación del determinante por parte de muchos hablantes. Hoy día, el uso de 'India' o 'la India' se encuentra muy parejo, especialmente más allá de las fronteras del país.

No obstante, si bien Reino Unido otorgó a la India su autonomía el 15 de agosto de 1947, hace ya cerca de un siglo, sus habitantes siguen tratando de despojarse de los rastrojos de la ocupación anglosajona. En este sentido, y en lo que refiere al tema que nos atañe, lingüistas, políticos e historiadores indios defienden, desde hace décadas, el término 'Bharat' para hacer mención al estado en el que viven.

La bandera de la India. / X

'Bharat' es el nombre hindi y sánscrito de la India, reconocido plenamente en su Constitución. Se traduce como "el que desciende de Bharata", un rey legendario de la región, y es la expresión que el Gobierno trata de impulsar para reivindicar la identidad local y alejarse de su pasado colonial.

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