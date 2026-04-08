Manel Loureiro sufre un error en Estados Unidos y lo define como “el peor unboxing de la historia”

Manel Loureiro, escritor gallego con fama gracias a obras como la trilogía "Apocalipsis Z", ha combatido con buen humor la increíble historia que le ha pasado cuando se disponía a abrir una caja de libros llegada desde EEUU destinada a protagonizar una de sus mayores alegrías como autor. "Cuando esperas la edición en inglés de 'Cuando la tormenta pase' y te llega... otra cosa", ha escrito en sus redes junto a un clip de unboxing (desembalaje) que acabó de forma imprevista.

Sorpresa

Hace algo más de dos meses, Manel Loureiro contaba en sus redes que se acercaba la salida de la edición norteamericana del citado libro, "Cuando la tormenta pase", una novela con alma thriller y suspense ganadora del Premio Fernando Lara 2024 y editada por Booket, pero en lugar de ejemplares de ese lanzamiento, la caja abierta por él hoy contiene una tacada de volúmenes de "The Last Daughter of Highdown Hall", de la autora británica Cathy Hayward.

Manel Loureiro en 2025 con el premio Fernando Lara. / Grupo Planeta

Humor

"Ese momento mágico en el que vas a publicar un libro en EEUU, ese momento mágico en el que la editorial te manda una caja como está llena de los ejemplares justificativos de lo que vas a ver en papel pero... se han liado y me han mandado un libro que no es el mío... Este es el peor unboxing de la historia oficialmente", dice Loureiro entre risas contenidas en su simpático vídeo.

Manel Loureiro obtuvo en 2025 el XXIX Premio de Novela Fernando Lara con la citada obra "Cuando la tormenta pase". El jurado de ese galardón convocado por el Premio Planeta hizo público ese fallo durante el acto de concesión celebrado en el Real Alcázar de Sevilla tras la opinión consensuada de Ana María Ruiz-Tagle, en representación de la Fundación AXA, entidad que patrocina la distinción, los escritores y miembros de la RAE Pere Gimferrer y Clara Sánchez, la escritora Nativel Preciado, y Emili Rosales, que actuó como secretario con voto.

Más allá de la anécdota

Al hilo de esa primera edición en EEUU, "que saldrá en mayo", en mensajes previos, el autor de Pontevedra ponía en valor el logro que supone editar en el mercado editorial de Estados Unidos. "Estoy muy, muy contento. Es complicadísimo llegar a publicar en USA (apenas un 5% de los libros que salen en ese mercado son obras traducidas) y hacerlo con un lanzamiento como este es todavía más especial", aclara Manel Loureiro, a la espera ahora de recibir el envío de sus libros que le permita un unboxing mucho más feliz.

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Cathyhayward con el libro suyo que le ha llegado a Manel Loureiro. A la izquierda, "Cuando la tormenta pase", en la edición de aquí y la de EEUU.n / cathyhayward.co.uk

Fan de Santiago

Manel Loureiro, licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago, es fan confeso de la capital gallega, ciudad que conoció bien en su etapa de estudiante. Además, ha hecho varias veces El Camino de Santiago. Y una de sus novelas, "La ladrona de huesos" (Planeta), alude en sutrama de suspense a las reliquias del Apóstol en la Catedral.