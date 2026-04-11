Rayco Pulido, Premio Nacional del Cómic, publica "Saquen sus muertos", cómic basado en un libro de Claudio de la Torre

Rayco Pulido, Premio Nacional del Cómic en 2017, ha lanzado un nuevo cómic titulado "Saquen sus muertos", un libro que adapta una novela corta de Claudio de la Torre (Las Palmas de Gran Canaria, 1895 - Madrid, 1973) llamada "Verano de Juan 'El Chino'" (1971), publicada en la "Revista de occidente".

Tierra natal

Ray Pulido (Telde, Gran Canaria, 1978) pone la mirada sobre su tierra natal y lleva a viñetas una historia situada en Las Palmas de 1851, en un verano con una ola de peste que aterra a la ciudad.

Volumen en blanco y negro, lleno de blancuras gigantes muy bien usadas para mostrar la debilidad de cada personaje y del entorno donde subsisten, "Saquen sus muertos" (cartoné: 22,5 x 29,5 cm.) se me cayó un tanto de las manos en la primera lectura y al retomar el libro, lo empecé de nuevo desde el principio en una de esas tardes sin prisa en las que el verbo leer/mirar se convierte en magia, y caí atrapado por la historia y sus personajes. Encantado.

Referencias en la literatura

No es la primera vez que Rayco Pulido, docente e historietista, echa mano de la literatura como fuente de inspiración. En 2013, lanzó, "Nela", adaptación al cómic de "Marianela", novela de Benito Pérez-Galdós, versión publicada por Astiberri tres años antes de editar desde en ese mismo sello una obra denominada "Lamia", por la que este autor canario obtuvo el citado Premio Nacional del Cómic (2017) que otorga el Ministerio de Cultura.

Dos páginas del libro "Saquen sus muertos", Rayco Pulido. / Astiberri

Y hablando de literatura, algo late en este cómic de desarrollo perezoso, que remite al pueblo fantasma de "Pedro Páramo", la famosa novela de Juan Rulfo, lo que hace pensar además en hasta qué punto ese sol, esa luz y esa insularidad de esas islas Canarias conecta con esa América Latina.

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Descargar un avance del cómic de Rayco Pulido "Saquen sus muertos"