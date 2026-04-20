Morante de la Puebla cae herido en la Maestranza

Era el cuarto toro de la tarde de nombre Clandestino de 512 kilos. El animal salió sueltecito de salida y no se quedaba fijo en el capote de Morante. El de la Puebla se fue a los medios para intentar lidiarlo y pararlo. En uno de los capotazos, el morlaco se le venció directamente al muslo, hiriendo al sevillano.

Tuvo que ser trasladado de urgencia por los banderilleros a la enfermería para ser intervenido.

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Antes en su primero cortó una oreja tras dejar una faena de gran calidad con la mano diestra y torear de forma sublime con el capote.