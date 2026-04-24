Foo Fighters, de la furia liberadora a la sobreactuación en 'Your favourite toy'

'Your favourite toy' Foo Fighters Roswell-RCA Rock ★★★

Apenas dos años después de 'But here we are' (2023), un disco en el que se respiraban el duelo y la catarsis tras el deceso del batería Taylor Hawkins, Foo Fighters hacen de tripas corazón y entregan un cancionero expeditivo, furioso, en el que reafirman su eficacia sónica con un discontinuo goteo de buenas ideas. Un álbum con el que Dave Grohl y compañía exhiben vitalidad en un tiempo en que parecen haberse convertido en uno de los últimos bastiones del 'stadium rock', al menos dentro de esa modalidad un día llamada alternativa y acuñada en los 90.

Foo Fighters vienen de un ciclo de tres álbumes que reflejaron una reelaboración de su sonido de la mano del productor 'hitmaker' Greg Kurstin (Adele, Pink, Lily Allen, etcétera), con nuevas capas y matices, y ahora 'Your favourite toy' sitúa la energía y la crudeza en el centro de la foto. Los acompaña un casi desconocido, Oliver Roman, ingeniero de sonido con créditos en anteriores discos del grupo (y de otros, como el metalero Lamb of God). Con él en los mandos, Foo Fighters se repliegan en sus constantes vitales poniendo el énfasis en la expresividad ejecutiva, perceptible en la notable pieza de apertura, 'Caught in the echo', con su 'riff' cortante y su 'chorus' con armonía vocal, todo ello con vestigios del hardcore de Washington D. C. En la plaza de batería se sienta ahora Ilan Rubin, ex-Nine Inch Nails.

Gestos de ferocidad

Se advierten las ganas de demostrar que están vivos y bien, que conservan su ferocidad juvenil y su filo punk: ahí están la desencadenada 'Of all people' y ese 'Spit shine' que conjuga mala uva y una tonada apaciguadora (tal vez demasiado). El tema titular despliega una provechosa dinámica sofocante (con toque de 'slide guitar'), aunque a Grohl se le ve sobreactuado cuando fuerza su voz hasta desgañitarse.

Destacan canciones más matizadas y enrarecidas, como 'Window', con su tensión interna, su bajo pesado y ese estribillo de retorcida emotividad. Como el de 'Unconditional', asentada en un 'tempo' envolvente. Grohl deja el rugido a un lado para transmitir ciertas penas insondables en 'Child actor'. Ahí, el que fuera batería de Nirvana, que en los últimos tiempos ha alimentado inesperadamente el mundo del 'gossip' (esa hija extramatrimonial), cavila sobre su posición de figura pública desde tiempos inmemoriales: "Fui un actor infantil, nacido para el aplauso", "¿fui lo suficientemente bueno?".

El álbum termina con el senderismo de 'Asking for a friend', donde vemos a Grohl implorando apoyo moral y camuflando su petición hablando en nombre de un supuesto amigo. Canción torturada, de alta densidad sónica y trayecto galopante, que estalla en una tonada algo ampulosa pero punzante. Suficiente para culminar el disco con un aprobado alto, no tanto para que Foo Fighters puedan mirar de tú a tú sus páginas doradas. Jordi Bianciotto

Otros discos de la semana

'Long long road' Ringo Starr Universal Country ★★★

Después de cosechar las mejores críticas y ventas en muchos años con su disco de 2025 'Look up', Ringo Starr repite la jugada y vuelve a contar con T Bone Burnett para armar otra más que digna colección de canciones de aire country en las que la voz siempre sonriente del 'exbeatle' se ve secundada por una plétora de 'pros' de Nashville e invitados de postín como Billy Strings y Molly Tuttle, con la que se marca un espléndido dúo en ‘You and I (Wave of love)’. Envidiables 85 años. Rafael Tapounet

Noticias relacionadas

'El año de la pera' Sr. Chinarro Eclipse Melodies Pop ★★★★

Antonio Luque revisa las canciones que grabó en sus primeros cuatro álbumes (1994-98), cuando Sr. Chinarro transitó desde el influjo británico (New Order, The Cure) hacia un esbelto pop costumbrista con retranca. Sin darles la vuelta, todo lo contrario: las instrumentaciones livianas resaltan sus líneas melódicas y su engañoso candor. Feliz regreso de la voz de Sandra Rubio, que, junto a la de J (Los Planetas), da la réplica en la deliciosa y ácida crónica sevillana de 'El idilio'. J. B.