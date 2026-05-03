José Ángel Varela presenta su nueva novela: «Este libro mezcla intriga con memoria histórica»

Hoy día, a mucha gente se le cae el ego por los bolsillos y a José Ángel Varela (Ferrol, 1964) se le caen las palabras, y no tira ninguna. Se detiene, las recoge, las ordena y así ha escrito ya cuatro libros. El más reciente, Encontrarás perros en la memoria (Editorial Autografía), se presenta el martes 5 de mayo en A Coruña (biblioteca pública Miguel González Garcés; (19 h., barrio de Elviña).

Trama

Periodista y escritor, José Ángel Varela ha visto tanto cine de John Ford que algunas mañanas abre la ventana de su casa en Miño y ve al horizonte la silueta de John Wayne recortada en Monument Valley. No vivió en Utah, pero sí en Santiago, donde muchos le pedimos al cielo que esta novela se presente pronto en Compostela. Su trama habla de un hombre que cruza el Atlántico para matar por venganza, de una mujer que deja su hogar huyendo del pasado y de dos periodistas que manejan dinamita sobre la dictadura argentina...

Un saludo desde Santiago, donde vivió en los años 90...

En Santiago pasé unos años maravillosos y tuve el privilegio de compartirlos con muy buena gente. Formé parte de una redacción de este diario en la que había excelentes profesionales. Y cuando voy a Santiago siempre me acuerdo de los años que viví allí y procuro darme una vuelta por Follas Novas, mi librería de referencia.

«He procurado poner en pie una trama que mantenga el interés del lector hasta el final, pero sin perder de vista el contexto histórico» José Ángel Varela — Periodista y escritor

Cada vez más literato, son ya cuatro libros en cuatro años...

Les debo mucho a mis tres anteriores novelas porque ellas me han permitido evolucionar. De hecho, creo humildemente que esta nueva es la mejor. De la primera, Todos mienten, me quedaría con la ilusión que supone siempre un estreno. De la segunda, Las propiedades de la niebla me quedaría con su temática, porque me identifico con el realismo fantástico de la historia, y de la tercera, El Reino de los Cielos, con el retrato de los perdedores que la protagonizaban. El proceso que empleo a la hora de escribir es básicamente el mismo desde el primer libro. Intento desarrollar un esquema previo y, cuando ya lo tengo claro, entonces me pongo a escribir.

Galicia y Argentina

¿Por qué Argentina como telón de fondo de esta historia?

Porque, al igual que muchos gallegos, yo también tuve familia en Argentina y siempre me impresionó el testimonio de las personas que sobrevivieron a los centros de detención y a los vuelos de la muerte. El reencuentro con mi familia de Buenos Aires en España fue muy emotivo porque yo aún era muy joven y no los había visto nunca... Creo que una novela como Encontrarás perros en la memoria puede gustar a personas aficionadas a las novelas de intriga y también a aquellas otras que están interesadas en profundizar en la memoria histórica. He procurado poner en pie una trama que mantenga el interés del lector hasta el final, pero sin perder de vista el contexto histórico en el que se desarrolla la novela.

«En Santiago viví años maravillosos que tuve el privilegio de compartir con muy buena gente» José Ángel Varela — Periodista y escritor

Referentes y panorama actual

¿Cómo ve la actuual escena de la literatura en Galicia?

Están surgiendo autores jóvenes que vienen pisando fuerte y tienen talento. Además, el sector editorial se ha democratizado y hoy hay muchas más posibilidades para publicar que hace unos años. Por fortuna, ahora ya no publican sólo los que, a pesar de tener una calidad literaria discutible, consiguen que sus libros vean la luz porque tienen amigos y contactos en las grandes editoriales.

¿Libros recientes que gozase y uno que hubiera deseado escribir?

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De las lecturas recientes me ha gustado Coloquio de invierno, de Luis Landero, y La capitana, de Susana Martín Gijón. Y me habría encantado escribir La aventura del tocador de señoras, de Eduardo Mendoza, mi escritor español preferido.