Este es literalmente el verdadero motivo por el que los jóvenes usan tanto (y mal) “literalmente"

“Literalmente me muero”. “Literalmente no puedo más”. “Ha sido literalmente el mejor día de mi vida”. La palabra aparece en conversaciones, vídeos de TikTok, audios de WhatsApp, directos de Twitch y charlas de instituto o universidad. Los jóvenes la usan constantemente, la mayoría de las veces en frases que, si se toman al pie de la letra, no son literales en absoluto.

Ahí está precisamente la gracia del fenómeno. “Literalmente” nació para marcar exactitud, para indicar que algo ocurre tal y como se dice, sin metáfora ni exageración. Si alguien afirma que un cartel decía literalmente “prohibido pasar”, está aclarando que esas eran las palabras exactas. Pero en el habla cotidiana actual, sobre todo entre adolescentes y jóvenes adultos, el término ha cambiado de función: ya no siempre sirve para precisar, sino para intensificar.

Cuando alguien dice “literalmente me morí de vergüenza”, nadie entiende que haya muerto. Lo que comunica es otra cosa: que la vergüenza fue enorme, que la vivió con intensidad, que quiere transmitir una sensación extrema. En ese uso, “literalmente” se parece más a “de verdad”, “totalmente”, “en serio”, “tal cual” o “muchísimo”.

El éxito de la palabra tiene mucho que ver con las redes sociales. Internet ha reforzado una forma de hablar rápida, emocional y exagerada, donde las frases compiten por captar atención y transmitir estado de ánimo en pocos segundos. En ese contexto, “literalmente” funciona muy bien: añade énfasis, dramatiza la escena y le da al relato un aire de autenticidad.

Herencia del inglés

También pesa la influencia del inglés. El uso enfático de “literally” está muy extendido en contenidos anglosajones, series, vídeos, memes y plataformas digitales. Muchos jóvenes consumen ese lenguaje a diario y trasladan sus estructuras al español, a veces de forma directa. No es el único caso: expresiones como “random”, “cringe”, “bro” o “real” han seguido caminos parecidos en determinados grupos.

Pero reducirlo todo a una moda importada sería quedarse corto. “Literalmente” triunfa porque cubre una necesidad expresiva. En una conversación cargada de ironía, memes y exageraciones, la palabra ayuda a remarcar que algo se siente verdadero. Aunque la frase no sea literal, la emoción sí lo es. Quien dice “literalmente no podía respirar de la risa” no está dando un parte médico: está diciendo que se rió muchísimo.

La paradoja es evidente: una palabra pensada para evitar la exageración se ha convertido en una herramienta para exagerar. Y eso irrita a muchos hablantes, especialmente a quienes defienden un uso más preciso del idioma. Desde ese punto de vista, “literalmente” debería reservarse para aquello que ocurre de manera exacta. Si no, pierde fuerza y se vuelve una muletilla.

Esa crítica tiene sentido en textos formales. En una noticia, un informe, una sentencia o un artículo académico, conviene usar “literalmente” solo cuando algo es literal de verdad. No es lo mismo decir “el edificio se vino literalmente abajo” si se derrumbó, que decirlo para hablar de una empresa en crisis. La precisión importa.

En la lengua coloquial, sin embargo, las palabras se mueven con más libertad. Muchas expresiones que hoy parecen normales nacieron como exageraciones. “Me muero de hambre”, “te lo he dicho mil veces” o “me explotó la cabeza” no son frases literales, pero nadie las interpreta así. Funcionan porque el contexto deja claro que estamos ante hipérboles.

De marcador de exactitud a marcador de intensidad

“Literalmente” está recorriendo ese mismo camino. Ha pasado de ser un marcador de exactitud a convertirse, en muchos usos juveniles, en un marcador de intensidad. No siempre añade información, pero sí añade tono. Y en la comunicación actual, el tono pesa mucho.

También hay un componente de pertenencia. Las generaciones se reconocen por ciertas palabras, giros y muletillas. Antes fueron otras; ahora puede ser “literalmente”. Usarlo coloca al hablante dentro de un registro concreto: joven, digital, espontáneo, emocional. No significa que todos los jóvenes hablen igual, pero sí que ciertas fórmulas se vuelven marcas de época.

La pregunta no es solo si está bien o mal usado. La pregunta interesante es qué revela. Y revela una forma de comunicarse donde la intensidad importa casi tanto como el contenido. Donde no basta decir que algo gustó, cansó, sorprendió o avergonzó: hay que hacerlo sentir.

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Por eso “literalmente” seguirá molestando a unos y saliendo de la boca de otros. Porque resume muy bien una tensión de la lengua actual: queremos precisión, pero también impacto; queremos contar lo que pasó, pero sobre todo cómo nos atravesó. Y para eso, aunque no sea literal, muchos jóvenes han encontrado una palabra perfecta.