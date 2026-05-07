Rosalía suena como la gran sorpresa de Netflix en Sevilla: lo que se sabe del concierto gratuito en el Guadalquivir

Rosalía podría ser la gran sorpresa del concierto que Netflix prepara para este sábado en Sevilla. La plataforma estadounidense ha elegido a la artista catalana para el espectáculo musical que se celebrará sobre el río Guadalquivir. Esta actuación será uno de los platos fuertes del fin de semana, dentro de los actos promocionales previstos durante este fin de semana, con motivo del estreno mundial de la segunda temporada de Berlín, titulada Berlín y la dama del armiño.

Según ha podido saber en exclusiva El Correo de Andalucía por diversas fuentes del entorno de la organización y de los trabajadores de montaje, la artista catalana es el nombre que más fuerza ha cobrado en las últimas horas para actuar este sábado, acompañada por la Real Orquesa Sinfónica de Sevilla, a partir de las 20.00 horas. El concierto es totalmente gratuito, aunque las entradas volaron el mismo día que salieron en la web oficial de Netflix. El público podrá presenciar este concierto de forma gratuita desde el Puente de San Telmo o los alrededores del río Guadalquivir.

Aun así, la identidad del cantante o cantante elegida no ha sido anunciada todavía por Netflix, que mantiene el misterio en torno a uno de los eventos más comentados del fin de semana en la ciudad.

Este es el posible setlist de las cinco canciones de Rosalía en Sevilla

La presencia de Rosalía encajaría además con el fuerte despliegue preparado para esta cita, en cuanto a cortes de tráfico y movilidad. Fuentes consultadas por este periódico apuntan a que la artista interpretaría cinco canciones de su nuevo álbum, junto a otros temas más conocidos de su repertorio, como “La Perla”, “Berghain”, “Reliquia”, “La rumba del perdón”, “Sexo, violencia y llantas” o “La Madrugá”. En paralelo, también ha trascendido desde su entorno que se alojaría durante estos días en un hotel de lujo de la capital, concretamente en una suite del Hotel Alfonso XIII.

Cabe recordar que la artista catalana viene de actuar en Londres, en plena gira europea, y también ha interpretado un papel en la nueva temporada de Euphoria de HBO.

Los vecinos de Sevilla pidieron a Rosalía para el escenario del río

El rumor, en cualquier caso, lleva ya varios días circulando por Sevilla. La expectación se ha disparado en torno al gran escenario instalado en mitad del Guadalquivir, visible desde el Puente de San Telmo, donde decenas de curiosos se paran a diario para intentar averiguar qué se prepara sobre el agua. “¿Qué es lo que se va a celebrar ahí?”, “¿Quién canta?”, “¿Qué artista viene?” son algunas de las preguntas que más se repiten entre vecinos, turistas y sevillanos que observan el montaje.

De hecho, El Correo de Andalucía salió este miércoles a la calle para preguntar a los curiosos y comprobar hasta qué punto el nombre de Rosalía ya estaba en boca de muchos. Entre las apuestas de los vecinos aparecían también otros artistas como Luis Miguel, Isabel Pantoja, Nathy Peluso o incluso Bad Bunny, aunque el nombre de la catalana era uno de los que más se repetía. “Tiene que ser un artista importante, porque el escenario es enorme y hay un despliegue tremendo”, comentaba un matrimonio junto al puente.

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El concierto forma parte de La jarana en el Guadalquivir, el gran evento organizado por Netflix con motivo de la premiere mundial de la serie en Sevilla. Mientras tanto la plataforma prefiere mantener el silencio y la expectación en la ciudad. Y todas las miradas, de momento, apuntan a un nombre propio: Rosalía.