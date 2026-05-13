Pep Brocal y su libro "Anatomía de un esqueleto" reflexionan con humor sobre la inspiración y el mundo editorial

Pep Brocal arroja humor al juego de inspiración (y trabajo) que conlleva crear cómics, aludiendo además al mundo editorial en "Anatomía de un esqueleto", libro editado por Astiberri.

Esta nueva novela gráfica de Pep Brocal ofrece 256 páginas (19 x 26 cm.; cartoné) que, aparte de contener notas como homenaje al mundo del cómic, la literatura y el cine, hilan un divertido repaso a la soledad del autor ante el punto de penalti, léase, el momento de mandar un manuscrito a mil y una editoriales.

La industria del cómic

El protagonista es un dibujante que fallece arrollado en el metro y cuando la Muerte va a buscarlo para acompañarlo al más allá, se establece un loco diálogo y pide clemencia porque morir le viene mal (Gila for ever) debido a que tiene entre manos "un maravilloso proyecto de cómic" guardado en un cajón de su estudio, pendiente de publicar que puede ser todo un éxito, según intuye.

Hay un apartado donde, Pep Brocal dibuja a editoras y editores, y se mofa, y quien sabe si hasta se venga de personas encontradas en el pasado (o no), juego que le añade simpatía al viaje con una frescura y ligereza que se agrade en este mundo donde a veces se habla del noveno arte con pose tan sesuda que genera alergia.

Aventuras

Las aventuras de este esqueleto-autor, aparte de pedir que alguien, cree merchandising con el personaje hecho muñeco, invita a desear que tengan nuevas entregas porque falta nos hace reírnos un poco alrededor de las musas.

Hasta ahora, de Brocal había leído "Alter y Walter", reedición de Astiberri de una obra publicada en 2013 por la desaparecida Entrecomics Cómics (forma trilogía con "Cosmonauta" e "Inframundo") y aunque ese libro destaca por la inventiva de su grafismo en rojos, "Anatomía de un Esqueleto" va un poco más allá, como si, superados los 50, Pep dijera: "Echemos la vista atrás para delirar con humor sobre este mundo del cómic al que ya he dedicado media vida...".

Pep Brocal (Terrassa, 1967) publicó sus primeros trabajos en revistas como "Comix Internacional" o "Cairo", y en 1995 recibió el premio al autor revelación en el XIII Salón Internacional del Cómic de Barcelona.

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