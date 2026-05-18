Antonio Banderas sale al paso de las informaciones sobre "la ruina" de su teatro en Málaga: "No estoy arruinado, ¡estoy a tope!"

Antonio Banderas ha salido al paso de las informaciones de diversos medios según las que el proyecto escénico del actor y empresario malagueño, el Teatro del Soho-CaixaBank, está en "números rojos" y en práctica ruina: las cuentas anuales presentadas en el registro mercantil muestran que tendría unas pérdidas de más de 2,5 millones de euros, aseguran un variado número de publicaciones. Banderas ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que asegura: "La ruina de la que se me hace víctima no existe. Lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así".

El malagueño asegura resultarle "desolador" repetir las razones detrás de sus aventuras como empresario teatral: "Se trata de un proyecto donde solo me planteo un objetivo: hacer las cosas como creo que se deben hacer y tratar de buscar la excelencia en nuestras producciones, más allá del déficit económico que estos acarreen, y que, gracias a Dios, puedo asumir sin ningún problema. Ese es el pacto con mi pasión por el teatro, por mi ciudad, y conmigo mismo", argumenta.

"Si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil. Pero he preferido hacer producciones grandes, donde he dado trabajo a cientos de personas, y he disfrutado como no lo habia hecho en toda mi carrera", abunda Antonio Banderas, quien avanza: "La noticia es que voy a seguir haciéndolo".

Un teatro "sin subvenciones"

Recuerda el empresario que el Teatro del Soho-CaixaBank es "una empresa privada sin ánimo de lucro que más bien opera como un teatro público": "Eso quiere decir que el proyecto no recibe subvenciones de dinero público y no lo hará mientras yo esté vivo. Me hago cargo de los gastos derivados de acometer proyectos carísimos que difícilmente veréis en empresas que han de presentar una cuenta de resultados".

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Y, finalmente, sentencia Banderas que el año pasado acudieron a su teatro, incluyendo a quienes acudieron a ver uno de sus musicales, 'Godspeed', en Madrid, casi 200.000 espectadores. "Hemos logrado romper moldes en estos años y lo vamos a seguir haciendo. No, amigos míos, no estoy arruinado, ¡estoy a tope! ¡Y soy amenazantemente feliz!", escribe, antes de finalizar con un "hasta la vista, babies".