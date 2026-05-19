Karlos Ramos, poeta gallego con librería en A Coruña, presenta en Vigo su nuevo libro: "El buscador de metales"

Karlos Ramos presenta este viernes 22 de mayo en Vigo su nuevo libro de poesía, "El buscador de metales", editado por Espasa. Acude a la librería Librouro (Rúa de Eduardo Iglesias, 12), a las 19:30 horas, para hablar de ello acompañado por el poeta Samuel Merino y así dar formato de coloquio al acto.

Un autor muy metido en el mundo de los libros

Karlos Ramos (Ferrol, 1980), autor gallego metido de lleno en el mundo de los libros ya que regenta la librería Hoboken en A Coruña (Rúa Médico Durán, 15), cursó la carrera de Sociología en la Universi­dade da Coruña. Y desde 2011, es doctor en Humanidades y Ciencias Sociales por la Universitat de les Illes Balears (UIB), donde coordinó durante tres años la Cátedra de las Tres Religiones. Vivió varios años en Palma de Mallorca, mostrando activismo literario antes y después de esa etapa balear.

"El buscador de metales" es un libro de poesía que se lee con gusto, que arriesga (en algún caso incluso en la forma, caso de "Malambo", escrito en atípico sentido). Su autor dedica este poemario de 90 páginas a su familia, pero también al escritor lucense Xulio López Valcárcel.

El prólogo de "El buscador de metales" es obra de Luciano Rodríguez, crítico literario ourensano, que describe al autor como alguien que a la hora de construir el poema lo hace "sin patrón". Y añade: "Como poeta, intenta, en todo momento, entrar en los espacios para hacerlos más humanos, más habitables".

Referentes

Karlos Ramos cita al inicio de varios de sus poemas a autores como José Ángel Valente, José Agustín Goytisolo, Luis Cernuda o Gonzalo de Berceo, a modo de referentes literarios, y más pistas de su modo de entender la poesía lo da el cierre del libro: "Autopoética", texto donde reseña lo mucho que su pasión poética le debe a la escucha de recitados de libro-discos de la editorial Visor.

"Soy un firme partidario de la desacralización de la poesía para, al momento siguiente, afirmar su carácter sublime", escribe Karlos Ramos en ese capítulo final en un libro cuyas presentaciones conviven con las de otro volumen del autor, "Feliz ciudad dormitorio", colección de relatos publicada por la editorial Sloper.

Noticias relacionadas

Descargar un fragmento de "El buscador de metales", de Karlos Ramos