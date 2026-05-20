CUARTA EDICIÓN
Rocío Molina y 'Los miserables' tocan el cielo en unos Premios Talía a todo gas
María Galiana recibe el mayor galardón de la Academia de las Artes Escénicas es unos Teatros del Canal que también celebra a Mamen García, Luis Bermejo, Nathalie Poza y Ángel Ruiz
Se respiraba ilusión en los Talía. La nueva etapa que Magüi Mira está liderando en la Academia de las Artes Escénicas le ha sentado de fábula. Tras la tensión acumulada por la sucesión de Cayetana Guillén Cuevo, su anterior presidenta, la tercera, cierto júbilo parece haberse instaurado. Mientras Lydia Bosch, Antonio Banderas, Petra Martínez, Miguel Rellán y Mariano Peña, entre otros, paseaban por la alfombra roja, quedó patente. Es cierto que ninguno se jugaba alguno de los galardones, pero la química que derrocharon a las puertas de los Teatros del Canal ya vaticinaba la mejor edición hasta la fecha. “Celebramos la vida y el valor de vivirla. Premiamos el riesgo, la excelencia. Cualquier acto requiere de muchos talentos”, dijeron Jorge Blass y Carmen Conesa, los presentadores, al iniciar la gala. Buen ojo. Las artes escénicas atraviesan un gran momento en España. El triunfo de Los miserables y Rocío Molina así lo confirma.
Si han pasado recientemente por la Gran Vía y se la han encontrado atestada de gente como si fuera Navidad, la culpa es de los musicales. Este año, son legión. Se cuentan por docenas. Y, cada vez, atraen a más público. Un éxito que Antonio Banderas, en 2023, tras estrenar El fantasma de la ópera, predijo: Madrid se ha convertido en la capital del musical en español, colocándose a la altura de Nueva York, París y Londres por el volumen y la calidad de sus propuestas. Este lunes, en la cuarta fiesta de los Talía, ojo, nadie lo puso en duda. Los miserables se hizo con el título a Mejor espectáculo de teatro musical, arrebatándoselo a Wicked, el otro pelotazo de la temporada. Cada uno aspiraba a cuatro premios, convirtiéndose en las candidaturas más laureadas de la velada: por su parte, Teresa Ferrer (Los miserables) recibió la estatuilla a Mejor actriz, Adrián Salzedo (Los miserables) a Mejor actor y Enric García (Los miserables) a Mejor dirección musical.
Uno de los objetivos que Magüi Mira planteó al asumir el cargo el 12 de enero fue devolver el foco al talento español, alejándose así de internacionalización que Cayetana Guillén Cuervo impulsó durante su mandato. Un cambio que busca consolidar unos premios aún demasiado jóvenes para hacer la competencia a los Max, de la SGAE, que el 1 de junio celebrarán su 29ª hornada. Por ello, pecando de esta lozanía, anoche, en los Talía se río, aplaudió y gritó con la pasión de las primeras veces. En especial, al entregar el Premio de Honor a María Galiana. “Lo importante no es que te den un premio, si no merecerlo. Y yo no estoy muy segura de que merezca éste. Pero de lo que no tengo duda es de que, en el tiempo que me quede de vida, que no será mucho, voy a seguir luchando con todas mis fuerzas por disfrutar de esta profesión”, dijo la actriz.
Aunque se ha puesto bajo los mandos de Fernando Trueba, José Luis Cuerda, Vicente Aranda y Benito Zambrano, con quien ganó el Goya a Mejor actriz de reparto por Solas, su tierna Herminia en Cuéntame cómo pasó la ha vuelto inmortal. Es la abuela de España. Con toda la responsabilidad que esto supone. Por ello, mientras leía su discurso, hipnótica, no pudo evitar emocionarse. Son tantos los años acompañando al público que, ahora, a sus 90 primaveras, está recogiendo todo el amor sembrado: “Hay una frase de Mario Benedetti que, para mí, es un mantra: no te rindas, que la vida es eso, perseguir tu sueños”.
Apoyos a Palestina
Calentamiento, de Rocío Molina, Premio Nacional de Danza en 2010, partía como una de las favoritas. Competía con La mort i la primavera, de La Veronal, una de las compañías clave en la vanguardia española. Sin embargo, el triunfo fue de ella: suyos son los trofeos a Mejor intérprete femenina de danza, Mejor espectáculo de danza y Mejor coreografía. “Quiero levantar este premio por mis compañeras que han hecho posible este proyecto. Juntas hemos creado un cuerpo que no quiere obedecer a la mirada fría”, apuntó la bailaora, que además ostenta la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. El jurado, por otro lado, reconoció a Israel Galván como Mejor intérprete masculino de danza. Y, en el plano lírico, condecoró a Ruth Iniesta, por La traviata, y a Xabier Anduaga, por La sonnambula.
Con el agua como leitmotiv de la edición, Blass y Conesa fueron hilvanando todas las categorías. Lo hicieron con ritmo, con el puntito justo de humor que tan bien sienta a estas convocatorias. Uno de los momentos más emocionantes lo encabezó Nathalie Poza, nombrada Mejor actriz protagonista de teatro de texto. “No tengo palabras porque no me lo esperaba. Se lo quiero dedicar a las mujeres que me encuentro en todas partes. Y, sobre todo, a los desconocidos. Os prometo confiar en vuestra bondad”, señaló. A lo que Ángel Ruiz, también distinguido, entre risas, añadió: “Gracias por este premio, compañeros. Parece que me tenéis cariño”.
Esencia se convirtió en el Mejor espectáculo de teatro de texto. Mientras que Ignacio García May se hizo con la Mejor autoría. A Mamen García y Luis Bermejo les recompensaron sus trabajos en Caperucita en Manhattan y Los yugoslavos, respectivamente, como secundarios. Y la Mejor labor de compañía fue la de Mal Pelo. “Creo en el teatro como arte denuncia y crítica. Por ello, quiero aprovechar este micrófono para no olvidarnos del genocidio. Hay que seguir hablando de Palestina y presionando al Gobierno para que cese todo tipo de relaciones con Israel”, subrayó Blanca Añón, premiada por la escenografía de Orlando. Durante unas horas, los Talía amortiguaron los golpes que suele azotar a este gremio. Nunca es suficiente, cierto. Queda bastante por hacer. Pero qué bien sienta celebrar aquello que tanta calor nos transmite.
Palmarés
- Mejor espectáculo de teatro de texto
Esencia
Memorias de Adriano
Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos
- Mejor espectáculo de teatro musical
Cenicienta
Los miserables
Wicked
- Mejor espectáculo de danza
Calentamiento
CÈL·LULA #5: La Quijá
La mort i la primavera
- Mejor espectáculo de circo
Circlassica: Noel
Conhort
Empaque
- Mejor espectáculo de lírica
El Vizconde
El dúo de La Africana
Yerma
- Mejor espectáculo de Artes Escénicas de autoría hispana en Nueva York
Torera
Mexodus
Los soles truncos
- Mejor actriz protagonista de teatro de texto
Gema Matarranz por Dysphoria
Irene Escolar por Personas, lugares y cosas
Nathalie Poza por Un tranvía llamado deseo
- Mejor actor protagonista de teatro de texto
Ángel Ruiz por El rey de la farándula
Lluís Homar por Memorias de Adriano
Pablo Derqui por Un tranvía llamado deseo
- Mejor actriz de reparto de teatro de texto
Esperanza Elipe por Mihura: el último comediógrafo
Mamen García por Caperucita en Manhattan
Natalia Hernández por El Entusiasmo
- Mejor actor de reparto de teatro de texto
Joaquín Climent por Esencia
Luis Bermejo por Los yugoslavos
Raúl Prieto por El entusiasmo
- Mejor dirección de escena
Lucía Carballal por Los Nuestros
Rocío Molina y Pablo Messiez por Calentamiento
Juan Carlos Rubio por Música para Hitler
- Mejor autoría de teatro de texto
Ignacio García May por Esencia
María Velasco por Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos
Pablo Remón por El entusiasmo
- Mejor actriz de teatro musical
Cristina Picos por Wicked
Julia Möller por Houdini
Teresa Ferrer por Los Miserables
- Mejor actor de teatro musical
Adrián Salzedo por Los Miserables
Hugo Ruiz por Godspell
Javier Ibarz por Wicked
- Mejor dirección musical de teatro musical
Enric García por Los Miserables
Joan Miquel Pérez por Wicked
Julio Awad por Cabaret
- Mejor intérprete femenina de lírica
Irene Palazón por El Vizconde
Ruth Iniesta por La Traviata
Sabina Puértolas por La Traviata
- Mejor intérprete masculino de lírica
César San Martín por El Vizconde
Gerardo Bullón por Quien porfía mucho alcanza
Xabier Anduaga por La Sonnambula
- Mejor intérprete femenina de danza
Isabel Vázquez por Zambra de la buena salvaje
Maribel Gallardo por Medea
Rocío Molina por Calentamiento
- Mejor intérprete masculino de danza
Daniel Abreu por Es aquí
Israel Galván por El Dorado
Jesús Carmona por Súper-viviente
- Mejor coreografía
GN|MC Guy Nader | Maria Campos por Natural order of things
Paloma Muñoz por CÈL·LULA #5: La Quijá
Rocío Molina por Calentamiento
- Mejor escenografía
Blanca Añón por Orlando
César Marín por Un nadal de circ a l’Escalante
David Pizarro y Roberto del Campo por American Buffalo
- Mejor iluminación
Ion Aníbal López por El Efecto
Juanjo Llorens por Godspell
Pilar Valdelvira por Fuenteovejuna
- Mejor vestuario
Ana Garay por Yerma
Rosa Solé e Imma Ebjol por A cada pas
Vanessa Actif por Mihura: el último comediógrafo
- Mejor música original
Bru Ferri por El rey de la farándula
Gerardo Gardelín por Oliver Twist
Tagore González por Memorias de Adriano
- Mejor labor de producción
Compañía Cuarta Pared
Elena Carrascal
Pabellón 6
- Mejor labor de compañía
AlmaViva Teatro
Mal Pelo
ZirKuSS
- Estudios y divulgación en las artes escénicas
Ediciones Mahali
MAE Centre de documentació i Museu de les Arts Escèniques – Institut del Teatre
Revista Don Galán
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