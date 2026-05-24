Julián Hernández: «Empiezo a usar recursos del escenario para no sentirme un impostor en la literatura»

Julián Hernández, nacido en Madrid en 1960, pero tan de Vigo como el mercado da pedra, es un grande de la cultura pop en España tras más de 40 años en el mundo de la música. Parte fundamental de Siniestro Total como letrista, cantante y líder (junto a Miguel Costas, también cofundador como), ese grupo gallego galardonado con la Medalla Castelao por la Xunta de Galicia en 2023 tras medio millón de discos vendidos, según varias fuentes y una exitosa carrera sellada en 2022 (esta misma semana el Festival de Cans presentó un avance de la serie documental El balance de los daños, sobre el final de la banda).

Libro divertido a rabiar

Hoy Julián Hernández está de gira continuada pero intermitente para presentar su segunda novela, Han de caer del todo, novela editada por Trama. Su argumento nos lleva a la España de 1975 y a las alocadas aventuras del agente Sykes, que se presenta así: «Baste decir que nací en algún lugar de la Europa devastada de 1945, una civilización degenerada en sifilización».

Libro divertido a rabiar ya presentado en Galicia en locales como la librería Berbiriana (A Coruña) y Planeta Mozo (Vilagarcía de Arousa), sintoniza con el humor y la imaginación desbocada de la faceta letrista de Julián y sirve de eje a esta conversación por teléfono para hablar de mucho más que literatura, diálogo con el talante de quien acaba la charla con un: «¡A ver si nos vemos y tomamos unas cañas!» porque leer, beber y compartir son verbos que tienen mucho de punk, que diría Baco.

¿Cómo empezó el enredo en el mundo de las letras, ya hace más de diez años?

Yo no me había propuesto nunca escribir novelas y la primera, la que me publicó Espasa, fue a punta de pistola. Belén Bermejo, que en paz descanse, que era una tía muy lista, creó una editorial y me llamó un día... Antes de eso, Mario Tascón, el periodista, que también... en paz descanse... porque esta es una historia también que... ¡Manda narices! Mario me llamó y me dijo: «Le pasé el teléfono tuyo a la editora de Espasa y te va a llamar pero yo no sé para qué». Y yo no me creí, en absoluto, que él no lo supiera, y me llamó Belén para comentarme: «Julián, te llamo porque tienes que escribir una novela». Y le contesté: «Yo no escribo novelas, hago canciones y a veces escribo algún articulillo y algún cuento para algún fanzine». Y ella responde: «No, no me has entendido, tienes que escribir una novela. Y le insisto: «La que no ha entendido eres tú, yo no escribo novelas»: Y Belén: «Dentro de 15 días me tienes que presentar una sinopsis». Así que le envié una sinopsis que era un delirio absoluto, y luego fui escribiendo esa primera novela, La sustancia negra (2015), a base de barbaridades... Perdón, ¿hola, estás ahí?

"Nada más enviar mi primera novela, me entraron ganas terribles de seguir escribiendo. Lo hablé con mi amigo Albert Pla y parece que no soy el único al que le pasa, a él le sucedió lo mismo" Julián Hernández — Músico y escritor

Sí, sí, claro... Estoy escuchando y anotando...

Perdona, es que me acaba de sonar algo en el teléfono, pero debe ser alguna sandez... Decía que, tras esa especie de contubernio entre Mario y Belén, fui escribiendo barbaridad tras barbaridad, y cada vez más bestia y Belén me decía que sí a todo y yo pensaba: «¿Cómo es posible? Yo tengo que conseguir que me echen de Espasa» Y no lo conseguí. Nada más enviar esa novela, inmediatamente después, me entraron una ganas terribles de seguir escribiendo y eso lo hablé una vez con Albert Pla y por lo visto no soy el único, él escribió la primera novela y cuando la terminó, empezó a escribir la siguiente. Entonces, a mí se me cruzaron varias cosas y con el tiempo aún más.

Se me cruzó la idea de Objetivo la luna, el álbum de Tintín, donde hay un momento en el cual aparece un avión y se tira un paracaidista sobre la zona donde están preparando el cohete que les va a llevar a la luna a Tintín, al profesor Tornasol y al capitán Haddock y luego empecé a pensar en territorios y, evidentemente, no iba a situar la novela en Syldavia porque ese lugar ya estaba cogido por la historia de Tintín, y pensé en un territorio que es claramente misterioso: el Monte del Pardo. Y a esa zona ya empiezas a asociar todo lo de Franco, los fusilamientos y luego ya llegó lo que funcionó mejor para ordenar todo el barullo que tenía en la cabeza: el tiempo. Fueron diez años los que tardé en hacer una novela de 200 páginas, suena ridículo pero es así, y luego le uní la profecía del Armagedón de 1975, una de las predicciones de los testigos de Jehová que hicieron en 1966, y pensé que el otoño de 1975 para el Monte del Pardo debía ser una risa, y entonces dije yo: «¡Vamos, eso para mí...!». Y la historia es también un poco de venganza porque los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975 incluyeron entre los chavales del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) que mataron allí a dos que eran de Vigo, y ahí ya dije: «¡Aquí está todo!» Bueno, está todo, relativamente porque, al final, es una novela que va muy pegada a la realidad pero tiene una parte desquiciada totalmente y eso es lo que es divertido. ¡Vamos, que yo me río escribiendo esas cosas!

"Este libro tiene algo de W. G. Sebald, el escritor alemán en cuyos libros hay siempre fotografías y son libros mitad ficción y mitad reportaje" Julián Hernández — Músico y escritor

Julián Hernández, / José Luis Roca

Salvando las distancias, dicho con respeto, la historia y el uso de ilustraciones locas remite de la estética del fanzine Mondo Brutto (1993-2009).

Yo creo que los santos están bien , siempre me ha gustado esa idea... Igual sí que puede haber algo por ahí, pero tiene más de W. G. Sebald (1944-2001), el escritor alemán que estuvo en Inglaterra y se mató en un accidente de coche y en sus libros siempre tiene fotografías y son libros mitad ficción y mitad reportaje. Y hacia ahí sí que me pegué y también hacia Alexander Krüger, nombres todos alemanes... W. G. Sebald habla de guerras, de ficción y lo de Mondo Brutto puede que sí, no lo tengo muy fichado, lo que tengo más fichado es lo de Objetivo la luna.

Música versus escritura

Músico con más de cuatro décadas de recorrido exitoso metido en el mundo de los libros, ¿se siente un poco impostor?

(Riendo) Ese es un problema. Es un dilema, el del símbolo del impostor. He estado presentando esta novela en varios lugares con Manolo Ortuño, mi editor en Trama, y hemos ido a Segovia, a Salamanca... En algún caso con el libro anterior, que era un cancionero (Folla con él, 2002) y viajamos los dos juntos, y parecen escenas de Viajes con mi tía, la novela de Graham Green de la que luego se hizo una película con Maggie Smith de protagonista, que está muy bien. Y cuando se lo dije a Manolo Ortuño, se descojonaba de la risa, y lo contó en la presentación de Segovia y todo el mundo se reía... Y es verdad que hay algo de la sensación de que estás como fuera de sitio y me tengo que acostumbrar a eso, pero estoy empezando a aplicar recursos del escenario al mundo de la escritura. Por ejemplo, la ropa. «¿Qué hago?!», pensé. Y de repente, dije: «Tienes aquí todas las camisas negras con las que tocabas con el grupo y todo eso, pues... ¡Úsalas para presentar el libro!» Y ya está, ¡pa lante! Lo que no acabo de asumir muy bien es todo esto de estar ahí siendo el centro un poco de la atención, siempre es bueno tener a alguien que te presente cuando hablas del libro.

Sin Manuel Ortuño al lado, ¿no es lo mismo?

Ortuño me da mucho apoyo, no es una coña... La historia es divertida porque nos lo pasamos muy bien, hay grandes risas y además seguimos aportando información. El otro día, el hecho de ir a Segovia significó recorrer directamente varios de los sitios en los que ocurre la acción de la novela, por Cercedilla, por la montaña desde la que se ven los siete picos que salen en la novela, y por la salida de Madrid hacia Galicia de la autovía A-6, que discurre en paralelo al Monte del Pardo, entonces, ya dije: «¡Esto no puede ser!». Estamos pensando muy seriamente en hacer un mapa de la novela que describa los sitios y el recorrido que hace el protagonista porque los lugares son reales... ¡Hombre, caramba!, un laboratorio atómico de Franco no es real pero el sitio donde se ubica el tinglado de la trama si existe, el Cerro de las Máquinas, uno de esos nombres curiosísimos.

La anécdota con El Gran Wyoming

Lo hablaba en una entrevista reciente con el actor José Sacristán para estas mismas páginas, y es válido para esta charla, da la sensación de que ambos son personalidades destacadas de la cultura pero además generando un cariño entre la gente que hace pensar en el término «cultura popular».

(Riendo, de nuevo) No sé si publicar algo en Trama se puede llamar «cultura popular», lo que sí es cierto es que mucha gente que va a las presentaciones del libro se lleva discos para que se los firme y a veces ni siquiera compran la novela... ¡Mira tú! Y claro, se les advierte siempre a los asistentes que la compra del libro no obliga a su lectura, que es una frase de El Gran Wyoming. Un día me llevé a El Gran Wyoming para presentar el anterior libro editado por Trama en el Ateneo de Madrid y lo dijo así y Trama cogió la frase y la puso, al cabo de un tiempo, en la caseta que tenían en la Feria del Libro de Madrid, y la dirección de la Feria le obligó a Ortuño a quitarlo porque decían que era una gamberrada y no era procedente porque lo que quieren es fomentar la cultura y tal... fue muy gracioso. La gente que viene por lo de Siniestro Total, decir que es variopinta es poco. El otro día, estuvimos en un colegio mayor de Madrid y vinieron algunos profesores y el director y, claro, tienen mi edad , pero es que entre los colegiales, al acabar, se me acercan dos chicos, aclaro porque ahora los colegios mayores son mixtos, cosa que no sucedía cuando yo llegué a Madrid, se me acercan y me dicen: «Oye, mira, perdona, pero queríamos preguntarte si nos puedes dar algún consejo porque tenemos un grupo de música y estamos empezando...» Y pensé: ¡Buah, estos sí que son raros!»

Bueno, siempre tiene que haber un Julián Hernández en cada época y en cada rincón, ¿no?

No lo sé porque no supe qué decirles.

"Tengo una cantidad de notas enorme como para cuentos. Tendría que escribir cosas nuevas para que tenga un sentido y estoy en ello pero tampoco estoy muy seguro porque este mundo es muy raro" Julián Hernández — Músico y escritor

Habrá nuevo libro, quiero creer. Y muchos esperamos que no tarde diez años en llegar.

No lo tengo nada claro, tengo tal lío con lo que tengo entre manos... Tengo una cantidad de notas enorme como para cuentos. Tendría que escribir cosas nuevas para que tenga un sentido y estoy en ello pero tampoco estoy muy seguro porque este mundo es muy raro. «Han de caer del todo no es novela histórica, es un libro que nace pasando de la novela histórica totalmente porque no se trata tanto de recopilar datos y datos porque eso es una demencia... La historia es, en todo caso, que si hay parte histórica, vaya en paralelo, pero sí, lo intentaré hacer, más que nada porque ya Ortuño me va a tirar los trastos a la cabeza, pero antes hay que sacar el mapa del recorrido del protagonista de Han de caer del todo.

¿Un par de recomendaciones para concluir la charla aludiendo a otros libros?

Depende de lo que se me pida... Al margen de las novedades, hay un libro que yo no conocía en absoluto y di con ese libro por eso de que un libro lleva a otro libro, una cosa a otra... Es un libro que aquí no lo conoce mucha gente pero no por nada, es porque el autor era argentino y el libro se llama Adán Buenos Aires, de Leopoldo Marechal y aunque en su día se editó en España en la década de los años 40, todo el mundo lo puso verde porque este autor cayó en desgracia ya que parece ser que era peronista, y entonces mucha gente lo ignoró, pero gente como Julio Cortázar lo defendió y si lo defiende un autor como Cortázar, piensas: «A lo mejor hay que echarle un vistazo porque eso son palabras mayores».

Noticias relacionadas

Y aunque Adán Buenos Aires es un buen tocho de unas 600 páginas, lo leí y, la verdad, es un libro divertidísimo, es tronchante. Leopoldo Marechal escribía muy bien. Y de los últimos libros que he leído, destacaría también Moby Dick, de Herman Melville, uno de esos libros que todo el mundo ha leído pero que no había leído hasta ahora y como ya sabe todo el mundo que ese libro existe, prefiero destacar Adán Buenos Aires, porque no tenía ni idea de ese libro de Leopoldo Marechal y es un texto muy divertido y que pase eso de encontrar un libro desconocido en el que caes de repente por casualidad y descubres que es un gran libro, está muy bien. Y yo creo que ahora mismo hay dos o tres ediciones españolas de ese libro de Marechal. Lo empezó a escribir finales de los años 30, de modo que también le llevó un huevo escribirlo. Es un libro ampliamente recomendable.