Temporada de festivales
Un mapa de los festivales esenciales de España: del O Son Do Camiño al Sonorama
Del evento heavy más importante del norte a un festival boutique en Marbella, pasando por clásicos barceloneses como Primavera y Cruïlla: aquí un recorrido por las citas clave de este y, seguramente, muchos próximos veranos
Juan Manuel Freire
Desde su no muy lejana primera edición, en 2018, el festival gallego ha apostado por nombres de lo más reconocibles, este año Katy Perry (que también estará en el madrileño Río Babel), Linkin Park (renacidos con nueva vocalista, Emily Armstrong), Dani Martín o Lola Índigo. Parque Monte do Gozo, Santiago de Compostela, del 18 al 20 de junio
La cita ‘heavy’ más importante de España, junto con el Rock Fest Barcelona (Santa Coloma de Gramenet) y el Rock Imperium (Cartagena), que se celebran el mismo fin de semana. Entre los pesos pesados (nunca mejor dicho) de su próxima edición, Iron Maiden, Anthrax, Limp Bizkit, Marilyn Manson o Mastodon. Viveiro, Lugo, del 1 al 4 de julio
El festival de jazz donostiarra ha sabido encontrar un rico equilibrio entre referentes clásicos y propuestas emergentes. Este año habrá actuaciones estelares de Diana Krall y Pat Metheny, pero también hay expectación por Samara Joy, joven cantante y compositora con ya cinco Grammys en su currículo. San Sebastián, del 22 al 26 de julio
En este festival, las guitarras eléctricas no son cosa del pasado, sino el instrumento más preciado. Su próxima edición tiene como estrellas a Alice Cooper, Social Distortion o The Hives, pero conviene fijarse en la letra mediana y no perderse a, por ejemplo, los caleidoscópicos Tropical F*ck Storm. Vitoria-Gasteiz, del 18 al 20 de junio
Pop, rock, sonidos alternativos y electrónica son los pilares de uno de los festivales más populares de la península. Este año celebra su 20º aniversario con un cartel cargado de grandes nombres (FKA Twigs, Lily Allen) y eventos especiales como el concierto de José González en el Museo Guggenheim Bilbao. Kobetamendi, Bilbao, del 9 al 11 de julio
La cita musical más esperada del año en Barcelona y un referente a escala internacional por la calidad y variedad de su programa. En su edición de 2026, The Cure y Doja Cat presentan nuevos discos, Addison Rae se estrena en España y The xx, My Bloody Valentine o Rilo Kiley lucen sus apasionados regresos. Barcelona, del 3 al 7 de junio
El emblemático festival electrónico tiene por delante una edición significativa: la primera con un nuevo director, el emprendedor belga François Jozic, y la primera que se despliega en un único recinto, el de Fira Gran Via, en L’Hospitalet. Entre los ganchos, The Prodigy, Charlotte de Witte o Cabaret Voltaire. Barcelona, del 18 al 20 de junio
Quiere ser y, a menudo es, la versión más confortable de un macrofestival. El cartel invita al encuentro intergeneracional: jóvenes promesas de los sonidos urbanos se dan la mano con referencias populares de los 90 y la primera década del siglo XXI. Este año actúan Pixies, Sen Senra, Garbage o Alizzz. Barcelona, del 8 al 11 de julio
Los amantes de las músicas llamadas “de raíz” (o del pop alternativo, también muy presente) atienden cada año las propuestas de este festival con inmejorable paisaje natural: su sede principal es un escenario flotante sobre el embalse de Lanuza. Este año actúan Rubén Blades, Bomba Estéreo o Suede. Huesca, del 9 al 26 de julio
Tras consolidarse como celebración del indie pop nacional, en los últimos años se ha abierto a los sonidos urbanos y el eclecticismo. Love Of Lesbian, Guitarricadelafuente, Rigoberta Bandini, Valeria Castro o Sofía Gabanna destacan entre los artistas anunciados para su ya 29ª edición. Aranda de Duero, del 5 al 9 de agosto
Los meses de junio y julio, el Real Jardín Botánico Alfonso XIII acoge un ciclo de conciertos tan querido por su entorno natural y ambiente relajado como por su atractiva programación. En el cartel de este año, de todo para todos: del pop festivo de Rigoberta Bandini a la melancolía turbia de Ethel Cain. Madrid, del 4 de junio al 31 de julio
Este popular festival de, sobre todo, pop, rock y electrónica ha anunciado para este año un nuevo formato (ajustes de aforo, otra distribución de los espacios) destinado a mejorar la experiencia. El notable cartel de 2026 incluye a Wolf Alice, Lorde, Holly Humberstone, Nick Cave, Pulp y David Byrne. Madrid, del 8 al 11 de julio
El veterano festival alternativo resiste al tiempo y la creciente competición tirando de valores seguros y la promesa de la playa. Entre sus cabezas de cartel para este año encontramos a Franz Ferdinand, The Kooks, The Prodigy o Biffy Clyro; escrita en letra incomprensiblemente pequeña, Sophie Ellis-Bextor. Benicàssim, del 16 al 18 de julio
También al sol y la playa (se celebra en una de ellas, El Arenal, desde 2010) se debe, en parte, la popularidad de este antiguo festival indie ahora muy centrado en reggaeton, trap y también rap a secas. Myke Towers, María Becerra, Omar Montes o Delaossa son algunos de sus artistas destacados para 2026. Burriana, del 30 de julio al 2 de agosto
Además de ubicarse en escenarios históricos, tiene la mejor programación de músicas de las llamadas “del mundo” que imaginarse pueda. Atención, por ejemplo, al triplete del 10 de julio en el Auditorio Paco Martín y el Castillo árabe: Seun Kuti & Egypt 80, Ezra Collective e Hypnosis Therapy. Casi nada. Cartagena, del 17 al 25 de julio
Otro veterano de los festivales indies made in Spain. Este año, de hecho, celebra modestamente su 30º aniversario en una nueva localidad, Don Benito, después de haberse movido durante largo tiempo entre Albuquerque y Badajoz. Actuarán Nena Daconte, Depedro (en clave acústica), Barry B o La M.O.D.A. Don Benito, Badajoz, 16 y 17 de octubre
Desde el año 2012, este festival boutique lleva a artistas populares a la Cantera de Nagüeles, anfiteatro de roca al aire libre. El programa de 2026 incluye a Lenny Kravitz, Juan Luis Guerra, John Legend o Nile Rodgers & Chic. Selectos espacios gastronómicos y after parties completan su oferta. Marbella, del 19 de junio al 29 de agosto
El público español (sobre todo, gallego) suele desplazarse en masa a este festival de espíritu alternativo. Su cartel suele ser cuidado y coherente (este año destacan Wet Leg, Aldous Harding o Kurt Vile), pero también es factor clave su escenario natural: el anfiteatro de la playa fluvial del Taboão. Praia do Taboão, Paredes de Coura, Portugal, del 12 al 15 de agosto
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