El premiado Paco Roca publica nuevo cómic, "El viaje", un libro que ya tiene en marcha un proyecto de adaptación al cine

El multipremiado Paco Roca publica nuevo cómic, "El viaje", un libro que llega de la mano de Astiberri, editorial vasca que celebra sus 25 años y que dada la fama de su autor, quizá el más famoso del noveno arte en España, genera muchas expectativas.

Mirada dentro

El autor valenciano aborda en esta nueva no vela gráfica la memoria de la pareja a partir de aspectos de su propia experiencia y de personas llegadas. Editado a color con 192 páginas (24 x 17 cm.), "El viaje" sintoniza con obras previas como "Arrugas", "La casa" o "El abismo del olvido" y, como pasó con la mencionada "Arrugas", esta historia anda ya cerca de saltar a las pantallas ya que "está gestándose un proyecto de adaptación al cine desde las productoras Estela Films y Pólvora Films todavía en los primeros compases de la producción audiovisual", detallan desde su editorial.

Viaje a Argentina

Tras escribir el guion de "El viaje" , Paco Roca se fue a la Patagonia, área argentina donde ubica esta trama: "Lo que antes era una cuestión meramente circunstancial, una historia que podía transcurrir allí o en otro lugar rural de difícil acceso, tras ese viaje a la Patagonia argentina se acabó convirtiendo en todo un personaje principal más”, detalla el autor.

Descargar un avance de "El viaje, de Paco Roca

Polemica por el uso de la IA y un posible plagio de un cartel suyo

A todo esto, Paco Roca también es parte de la actualidad porque el Ayuntamiento de San Martín de la Vega (Madrid) podría haber plagiado con el uso de la IA (Inteligencia Artificial) un cartel creado por el autor levantino para la Fira del Llibre de Valencia de 2025, según detalla en sus redes sociales

Noticias relacionadas

Esa situación conecta con otro tipo de denuncias previas de distintos creadores y creadoras que critican cierto uso poco ético de algunas entidades públicas a la hora de elaborar sus carteles, melón abierto que tiene mucho por discutir. Roca es aparte de la VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos) y queda esperar que actuación hará dicha asociación para defensa sus intereses.