Primavera Sound 2026: 10 conciertos que no te debes perder si vas al festival

Geese ¿Quién dijo que en el rock ya estaba todo dicho? Estos neoyorkinos han sacudido el paisaje con los espasmos eléctricos y giros enrarecidos de su cuarto álbum, ‘Getting killed’. A su concierto se suma el que ofrecerá su ‘frontman’, Cameron Winter, también este jueves (17.00 h., Auditori del Fòrum), recorriendo su debut en solitario, ‘Heavy metal’. Jueves 4, Occident (19.45 h.).

Oklou La francesa Marylou Vanina Maynel nos hizo levantar las cejas con su debut, ‘Choke enough’ (segundo mejor álbum internacional de 2025 en este diario). El suyo es un subyugante pop minimalista y mental, que se mueve entre la nana microscópica y un hyperpop de voz susurrada, con atmósferas encantadas, ecos clásicos y una cálida mirada futurista. Jueves 4, Cupra (20.50 h.).

Massive Attack Con su primer álbum, ‘Blue lines’ (1991), el trío (hoy dúo) de Bristol inventó el trip-hop, música sinuosa e hipnótica, con un influjo del soul y el dub que en obras posteriores mutó hacia un rock de vanguardia. No publica disco desde hace 16 años, pero esta primavera ha lanzado ‘Boots on the ground’, un tema con Tom Waits de fuerte carga política. Jueves 4, Estrella Damm (22.05 h.).

Doja Cat En su tira y afloja entre el pop de tonos pastel (de su primer ‘hit’ viral, ‘Say so’, 2020) y la narrativa del rap, esta camaleónica estrella californiana (de nombre real Amla Ratna Zandile Dlamini) apuesta por un concentrado colorista y sensual en su quinto álbum, ‘Vie’, bajo el influjo de Prince. Es su debut en España, y fecha única en el país. Jueves 4, Revolut (23.30 h.).

Addison Rae El suyo es un caso aparatoso de conversión en estrella de una criatura salida de TikTok, donde colgaba videos de bailes que se hicieron virales durante la pandemia. Sus ententes con Charli XX y el éxito ‘Diet Pepsi’ dieron el empujón a esta cantante-compositora de Louisiana, cuyo álbum ‘Addison’ ofrece golosinas pop envueltas en un lánguido glamur. Viernes 5, Revolut (21.00 h.).

The Cure Robert Smith y compañía publicaron, por fin, su esperado ‘Songs of a lost world’ (tras 16 años de espera) y regresan crecidos, realzando su perfil más majestuoso y existencial, y valiéndose de un repertorio que incluye una larga ristra de hitos con alma pop: ‘Friday I’m in love’, ‘Close to me’, ‘Boys don’t cry’... Una leyenda que conserva su carisma. Viernes 5, Estrella Damm (22.15 h).

PinkPantheress Pasó PinkPantheress por el Primavera Sound 2023 (su primera vez en España) con la misión de 'desvirtualizar' sus canciones, testadas en el -a menudo- endiablado laboratorio de TikTok. Regresa ahora esta como diva británica verificada (con la 'mixtape' 'Fancy', 2025), creadora con códigos propios de nuestro tiempo, y, por lo tanto, artista que no se conforma con un solo ritmo: del pop electrónico al uk garage. Viernes 5, Cupra, 1.45 h.

My Bloody Valentine Su álbum ‘Loveless’ (1991) sigue situado en el altar del rock alternativo con su cruce de ruidismo y melodía, su muro de distorsión y su profundo eco emotivo, más allá de categorías como el noise, el shoegaze o el dream-pop. Los dublineses vuelven sin disco nuevo (desde 2013), pero con todo su aparato sónico: se aconsejan los tapones para los oídos. Sábado 6, Estrella Damm (22.05 h.).

The xx Parece que fue ayer, porque “Say something loving” vive en muchas cabezas sin pagar alquiler, pero en realidad hace casi una década del último álbum (“I see you”) publicado por estos sutiles e influyentes mezcladores de pop, R&B y electrónica. Sus primeros conciertos en ocho años están siendo saludados como lo que son: eventos. Sábado 6, Revolut (23.40 h.).