Muere la artista francoiraní Marjane Satrapi, autora del popular cómic 'Persépolis', a los 56 años

Marjane Satrapi, autora del fenómeno de novela gráfica 'Persépolis' y cineasta, ha fallecido a los 56 años, según informó a través de un comunicado enviado por la familia a varios medios franceses. “Marjane Satrapi falleció de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida”, reza el comunicado.

Satrapi era de esas autoras que no solo cuentan historias, también las atraviesan, convirtiendo sus obras en testimonios incómodos y de un valor profundamente humano. Así lo demostró en 'Persépolis', el cómic que le otorgó la fama internacional y donde narra su infancia en Teherán durante la Revolución Islámica hasta su vida adulta en Europa, donde pasó una complicada adolescencia en Viena y se mudó a París, donde residía desde entonces. Su experiencia, lejos de quedarse en el silencio, acabó transformándose en una de las obras más influyentes del cómic contemporáneo, e incluso ser un puente cultural entre Oriente y Occidente.

Marjane Satrapi durante la ceremonia del premio Princesa de Asturias 2024, el 25 de octubre de ese año en Oviedo. / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Tras 'Persépolis' llegaron otras grandes lecturas, como 'Broderies', donde de nuevo, se propuso desmontar los prejuicios que desde Occidente imperan respecto a la mujer iraní, mostrando a un grupo de personajes femeninos de su país que hablan sobre asuntos como el sexo, la cirugía estética o el divorcio. Sin embargo, su carrera fue mucho más. Satrapi también exploró el mundo del cine y la dirección cinematográfica, adaptando incluso Persépolis a la gran pantalla. Por esta adaptación recibió ex aequo el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes de 2007 y, posteriormente, la primera nominación de una creadora por el mejor filme de animación en la historia de los Oscar.

Al igual que con Francia, con España también tuvo un vínculo especial. En 2020, fue pregonera de Sant Jordi y en 2024, recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. El jurado definió a Satrapi como “un símbolo del compromiso cívico liderado por las mujeres”, y la calificó como “una de las personas más influyentes en el diálogo entre culturas y generaciones”.

Su abuela, su modelo a seguir

Su abuela ocupó un lugar central en sus obras. Tal y como aseguró la propia autora, siempre fue su principal fuente de inspiración: una mujer independiente y moderna, que se divorció cuando en Irán ninguna esposa lo hacía. En 'Persépolis' recuerda, una vez dio un consejo: “En la vida te encontrarás a muchos imbéciles. Si te hieren, piensa que es su estupidez la que los empuja a hacerte daño; así evitarás responder a su maldad, porque no hay nada peor que el rencor y la venganza. Mantén siempre tu dignidad, tu integridad y la fidelidad a ti misma”.

Satrapi se consideraba “muy feminista”, y siempre soño con ver un Irán liderado por mujeres. “El Irán del mañana es el Irán de las mujeres. Son personas que entregan su vida y su juventud y sin ellas no iremos a ninguna parte. Brindo por su valor y valentía y por el de los hombres que las apoyan", explicó en su día la iraní ante la prensa española.

La depresión, su eterna lucha

Marjane Satrapi ya había pasado periodos de gran tristeza. En su juventud, tras abandonar la capital austriaca para volver a Irán, cayó en una fuerte depresión. En Occidente era vista como una iraní, y en su país era vista como una occidental. Trató de superarla yendo al psicólogo, pero no funcionó. Intentó suicidarse ingiriendo un frasco de antidepresivos.

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La muerte de su marido hace unos meses, la sumió en una profunda tristeza. En sus redes sociales escribía recientemente: “For I lost the love of my life” (Porque perdí al amor de mi vida). Un dolor en el corazón que no consiguió superar y que este jueves terminó con su fallecimiento. Marjane Satrapi tenía la capacidad de convertir lo personal en universal y su muerte no ha hecho sino confirmarlo.