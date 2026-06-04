Urtasun califica de "vergüenza" la sentencia de las pinturas de Sijena, pero insiste en que no puede hacer nada al respecto

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha vuelto a cuestionar este jueves la sentencia judicial que obliga al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a devolver las pinturas de la sala capitular del Real Monasterio de Santa María de Sijena pero, una vez más, ha reconocido que poco puede hacer al respecto. "No depende de mí, está judicializado", ha asegurado en declaraciones a RAC1 durante una visita al recinto del Primavera Sound en el Parc del Fòrum de Barcelona.

"Con las pinturas de Sijena, lo he dicho siempre: es una sentencia que no tiene ni pies ni cabeza. Es una sentencia que es una vergüenza, porque lo más importante en cuestiones patrimoniales es hacer caso a quienes saben, y los técnicos del MNAC han dicho que trasladarlas tiene muchos riesgos", ha abundado Urtasun. El pasado mes de abril, el ministro ya lamentó en el Congreso que el conflicto hubiera acabado en los juzgados y deploró que se ignore el criterio de los técnicos, pero insistió en que el traslado de los murales está supeditado a una resolución judicial que el Gobierno no puede eludir.

"El Ministerio de Cultura ha dado siempre apoyo a través del MNAC a todo lo que han dicho sus técnicos", ha asegurado en antena Urtasun, unas palabras que llegan poco después de que el museo barcelonés haya solicitado, también una vez más, la intervención del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), organismo dependiente de Cultura y máxima autoridad española en asuntos de investigación, conservación y restauración patrimonial.

En un escrito remitido a la jueza de Huesca a mediados de mayo, el MNAC insiste en recordar que el IPCE es el "organismo técnicamente más cualificado y solvente que existe en España" para emitir un informe pericial sobre el proyecto de conservación "referido al cambio de ubicación del conjunto pictórico expuesto en la sala 16 del MNAC".

Su dictamen, defiende el museo, "puede contribuir a esclarecer el modo en que el MNAC debe cumplir la sentencia condenatoria asegurando la preservación del patrimonio cultural y con base en la metodología de gestión de riesgos".

El texto del MNAC es una respuesta al auto de la magistrada que desestimó su petición de un informe del IPCE, pero la negativa no se circunscribe únicamente a esferas judiciales: todas las peticiones directas del MNAC de activar el organismo que sentó cátedra en casos como el de la Dama de Elche y el 'Guernica' han topado con vaguedades institucionales y declaraciones de buenas intenciones que nunca han acabado por concretarse.