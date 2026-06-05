Óbito
Muere Anthony Head, actor de series como 'Ted Lasso' o 'Buffy Cazavampiros'
"Murió en paz tras las complicaciones de una neumonía y rodeado de su familia", anunciaron sus hijas
EFE
El actor británico Anthony Head, que apareció en series como 'Ted Lasso' o 'Buffy Cazavampiros', falleció este viernes a los 72 años, a causa de las complicaciones de una neumonía, según confirmó su familia en un comunicado.
"Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro extraordinario padre, Anothy Head. Murió en paz tras las complicaciones de una neumonía y rodeado de su familia", escribieron sus hijas, las también actrices Emily y Daisy Head, en una nota remitida a la agencia de noticias británica Press Association.
Head saltó a la fama gracias a su papel como el bibliotecario Rupert Giles en la serie estadounidense 'Buffy Cazavampiros' ('Buffy the Vampire Slayer') entre 1997 y 2003, y en los últimos años participó en la comedia futbolística 'Ted Lasso' dando vida a Rupert Mannion, expropietario del equipo de fútbol Richmond F.C. También tuvo papeles pequeños en otras series como 'Doctor Who' o 'Merlín', y cameos en películas como 'La dama de hierro' ('The Iron Lady', 2011) o 'Percy Jackson y el mar de los monstruos' ('Percy Jackson: Sea of Monsters', 2013), entre otras.
Las hijas del actor dijeron que Dead "amaba" su trabajo y siempre se sintió "increíblemente afortunado" por poder trabajar con gente con mucho talento, y aseguraron que sus "amigos, compañeros y los fans de las series en las que participó" lamentarán su fallecimiento.
Su pareja, la activista de los animales Sarah Fisher, falleció en diciembre del año pasado con 61 años.
- El pueblo gallego que se cubrirá de flores este fin de semana: ideal para recorrer a pie y con una fiesta de Interés Turístico Internacional
- El bar de Santiago premiado como uno de los mejores de España: 'Cuando lo montamos nos decían que era una locura
- La compostelana Televés lanza una nueva generación de antenas preparada para la televisión del futuro y las redes 5G
- Santiago estrena una nueva conexión con Andalucía con el primer vuelo directo a Jerez de la Frontera
- Vuelve la fiesta que hace viajar a Santiago 50 años atrás: verbena, juegos tradicionales, música y magia
- Atropello en Rosalía de Castro: dos personas heridas cuando cruzaban la calle
- Las consecuencias de los errores de selectividad: la Xunta da un paso al frente y quiere formar parte del comité organizador para 2028
- Una película que acerca una de las grandes tradiciones de Galicia, premio a Mejor Comedia en el prestigioso Celtic Media Festival