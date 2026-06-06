Siloé, del circuito 'indie' a tocar para el Papa: "Curramos mucho, pero tenemos una vida de lujo"

Siloé ha convertido lo improbable en destino. Bastan unos minutos de Terrorismo emocional, su quinto elepé, para darse cuenta de ello: acaban de publicar un puñado de temas que, alejados del ruido, desde la calma absoluta, dejarán huella. Son tan auténticos, tan solemnes que, pese al Olimpo en el que les colocó Santa Trinidad, el anterior, ahora les tocar trascender. Lo que Fito, Xabi y Jaco han alumbrado hoy es fruto de años haciendo buenas canciones. A paso firme, han levantado uno de los proyectos más singulares de España: una mezcla de rock y emoción desbordada que funciona igual en una sala en un festival. Sus melodías tienen algo de viaje nocturno, de carretera, de abrazo tras el desastre. No buscan la épica, pero la encuentran. Siempre, sin excepción. Con esa rara capacidad para convertir la fragilidad en himno, han ido ganando altura hasta tocar un cielo que ni siquiera parecía estar en el mapa: este sábado, actuarán para el Papa León XIV. Un destino insólito para una banda indie, sí. Aunque, quizá, no tanto para quien lleva años cantando con la mirada bien arriba.

P. Terrorismo emocional es un título altamente incómodo. ¿Qué querían despertar en el oyente antes incluso de que sonara el primer corte?

X. Nos gustaría que el público se percatara del poder que tienen las palabras. Con algunas puedes curar a alguien, con otras herirle. Es un juego de palabras que nos sugirió Santi Balmes, de Love of Lesbian, tras escuchar las maquetas. Nos dijo: “Os gusta hacer llorar a la gente y lo conseguís”. Así es.

P. ¿Cómo se encara un trabajo así tras el mastodóntico Santa Trinidad?

F. Sin presión. De haber querido replicar el éxito, hubiésemos escogido al mismo productor. Y no es el caso. La tranquilidad nos la han dado las canciones. Ellas han marcado la trayectoria. Y, ahora, por fin, estamos en el camino adecuado. Tenemos el sonido y el discurso.

P. Dice que acaban de encontrar su camino. Han tardado, por tanto, 10 años en hacerlo, ¿por qué?

F. Así son los procesos de la música artesanal. Este disco está ligado a una forma de trabajar muy concreta, con nuestra empresa y con nuestra filosofía. Por ello, precisamente, estamos así de felices. A veces, da la sensación de que a los artistas nos gusta vivir incómodos. Y, por supuesto, que escribir una letra lo es, pero peor sería recoger la uva en septiembre. Curramos mucho, sí. Pero tenemos una vida de lujo.

P. Se intuye en Dime, Las palabras y Regu un álbum más rockero, ¿no?

F. Cuando estás componiendo, ya te planteas cómo será la futura catedral. Y el objetivo era claro: sonar a directo. Por lo que hemos hecho un gran trabajo de elección y toma de decisiones. Suena más contundente que el anterior, en parte porque va de lo íntimo a lo universal.

P. Cuando una banda crece, ¿hay una tentación de volverse más genérica para llegar a más gente?

X. No hay nada premeditado en Siloé. La pregunta que nos hacemos siempre es: ¿aguantan las canciones? Hemos sido rebuscones en unos discos y maintreams en otros, pero la duda no cambia. Los temas tienen que contar algo. Y, si lo haces bien, pueden durar hasta cinco minutos. Sólo hay que dejar que respiren solos. Eso hace que haya una riqueza y una sonoridad auténticas. Alguna vez, por ejemplo, nos han dicho que nuestra música tiene un componente cinematográfico. Puede ser. Sin embargo, no es deliberado. Y, oye, nos encantaría en el futuro hacer la banda sonora de alguna película.

P. Si dentro de 20 años alguien escucha este elepé sin saber nada de cifras, giras y titulares, ¿qué les gustaría que entendieran de quiénes sois en este momento?

F. A mí, me gustaría que fuera un disco atemporal. No tanto por los sonidos, sino por los mensajes. ¿Por qué el hombre de Atapuerca pintaba paredes? Para trascender. La música tiene que emocionar. Es un espejo para que la gente sepa lo que le pasa. Por eso hay peña que conecta con nosotros. No somos especiales. Sólo hemos encontrado las palabras adecuadas para empatizar con ellos. Somos parte de una tribu en la que vivimos.

P. ¿Cómo ven el panorama de las salas en España? Cada vez están cerrando más.

X. Es una pena. Sin salas, no hay tejido. Y, en consecuencia, perdemos a muchos grupos. Hay ciudades donde faltan locales de aforo más pequeño. Ahí es donde está la clave.

P. Hoy parece que, si no pasas por el Movistar Arena, ojo, no existes.

F. Es la forma contemporánea que tiene una banda de decir que es grande. Pero, luego, eres tú quien decide si quieres hacerlo o no. Robe, cuando vio que ahí no había negocio, se fue a Rivas. Era un underground total. Cuando yo era pequeño, por otro lado, los grandes nombres siempre pasaban por Las Ventas. Era lo que tenían entonces para validarse.

Fito, Xabi y Jaco, fotografiados en La Peligrosa. / ALBA VIGARAY

P. Hay quien vende como éxito un Movistar Arena con sólo la pista vendida. ¿Qué les parecen estas artimañas?

X. Es el marketing de toda la vida. Luego hay que ir a Zaragoza, Bilbao, León, Córdoba, Valladolid… Ahí es donde se ve si el público te responde.

P. ¿Se sienten cómodos en los festivales?

F. Son un escaparate más incómodo porque los tiempos resultan limitados para todo. Y, además, los asistentes no siempre pueden verte en las mejores condiciones. Ahora bien, si estás, tienes que usar todas las armas que ponen a tu disposición. Lo difícil es exponerte así y, al día siguiente, reventado, irte a Navarra con 500 entradas vendidas. Con el tiempo hemos aprendido una gran lección: ya puedes estar en todos los festivales del mundo que, si tus canciones no gustan, no tienes nada que hacer. Ellas mandan.

P. Hay quien piensa que por anunciar dos Movistar Arena ya son millonarios. ¿Cuál es la realidad?

F. Que va. Seguramente, será el show más ambicioso del año, pero también el más deficitario. De ahí que queramos mostrar en otros sitios lo que haremos ahí. Para nosotros, es uno más.

P. ¿Qué les parece esta moda de anunciar las fechas con un año de antelación?

F. Es un indicativo de que la música va bien. Cuando pedimos fecha, nos dijeron que sólo tenían libre 2027. Además, tienes que venderlo para que salga rentable. Por ello, las anuncias con tanto tiempo. Si finalmente pasa algo chungo, nuestra empresa sería la principal afectada. Y, si todo va bien, podremos seguir invirtiendo en mejores discos, luces, instrumentos…

P. ¿Esa independencia les ha hecho más libres o más responsables?

X. Nos ha dado libertad. La responsabilidad la llevamos de fábrica.

P. ¿Qué les gustaría que pasara con Terrorismo emocional?

X. Que despertara emociones. Y que, poco a poco, la gente fuera recomendándoselo entre sí. Sería precioso.

F. A mí, personalmente, me encanta cuando nos dicen que nuestra música les calma. Qué bonito, ¿no?