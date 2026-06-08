El Premio Planeta celebra su 75º aniversario en Madrid este jueves con un "histórico" encuentro sociocultural

El Premio Planeta cumple setenta y cinco años de historia en 2026 y, se va a celebrar esta efeméride el próximo jueves 11 de junio en Madrid (Palacio de Cibeles), una cita que supondrá el primero de una serie de actos conmemorativos que tendrán lugar durante los próximos meses en fechas y ciudades aún por revelar.

Gran acto sociocultural

Es la primera vez que el Premio Planeta organiza un acto de estas características con motivo de un aniversario, un encuentro que califican como "histórico". Entre los invitados confirmados destaca la presencia de numerosas autoridades, personalidades del mundo de la cultura, la empresa y la sociedad civil españolas, así como más de un centenar de autoras y autores, entre ellos la inmensa mayoría de los ganadores y finalistas del Premio Planeta, que han marcado la historia del galardón. El presidente de Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras, presidirá la gala.

Ángela Banzas, finalista compostelana

En ese encuentro estará escritora compostelana Ángela Banzas, que lleva más de década y media asentada en Madrid pero viene a Santiago con frecuencia porque aquí está «la familia y muchas amistades», dijo en su día en charla con EL CORRREO GALLEGO la finalista de la pasada edición de este galardón que reconoció su novela titulada a Cuando el viento hable, parte de una edición que ganó Juan del Val con Vera, una historia de amor, recibiendo 200.000 euros y un millón, por sus respectivas distinciones.

Ángela Banzas yJuan del Val en el Hostal dos Reis Católicos, en Santiago, hace unos meses. / Xoán Rey (EFE)

Durante ese primer acto del jueves 11 de junio en Madrid para conmemorar el 75º del El Premio Planeta, una parte de autoras y autores que ganaron o fueron finalistas «explicarán en primera persona lo que ha significado para ellos obtener este galardón», detallan desde la organización. Asimismo, en el transcurso de la ceremonia se rendirá un homenaje especial a los finalistas, en reconocimiento a su contribución a la historia y al prestigio del Premio a lo largo de estos setenta y cinco años.

Eco en redes y cadena de librerías al alza

El acto de conmemoración del 75º aniversario del Premio Planeta en Madrid se podrá seguir en streaming en el Youtube de PlanetadeLibros, las páginas web www.premioplaneta.es, y en las redes sociales de PlanetadeLibros y de Editorial Planeta a partir desde las 20:00 horas.

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Por otra parte, Casa del Libro, cadena de librerías perteneciente al Grupo Planeta, que dispone de un local en Santiago (Rúa do Xeneral Pardiñas, 30), ha inaugurado hace días su nueva librería en Cantabria, en el Centro Comercial Valle Real, en Camargo. Tras dicha apertura, la compañía alcanza los 76 locales en marcha en España y refuerza así su apuesta cultural.