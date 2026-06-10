Antonio Orozco se tomará un descanso de "mínimo dos años" de los escenarios tras acabar su gira

Antonio Orozco, uno de los artistas más reconocidos y alabados del panorama artístico nacional, se encuentra inmerso desde la pasada semana ya en 'La Gira de Tu Vida'. Su nuevo tour -continuación de 'La Gira de Mi Vida' del año pasado- arrancó en Gijón el pasado sábado y se extenderá -pasando por más de 20 ciudades, entre ellas València, donde 'debutará' en el Roig Arena- hasta tener su gran fin de fiesta en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Una cita esta última, el próximo 22 de diciembre, que tendrá una importancia más allá de ser el punto y final de este camino de conciertos. Porque en una entrevista con este diario el artista ha avanzado que, tras completar esta actuación en la ciudad catalana, iniciará un descanso de "mínimo dos años" alejado de los escenarios.

"Como uno se reinventa"

"Me iré bastante tiempo" tanto de España como de Europa, destaca Orozco, que añade que es parando y tomándose un tiempo "como uno se reinventa, enfrentándose al día a día, a las nuevas canciones, a los nuevos proyectos y al que hay que volver a empezar". Y deja otro mensaje cuando habla de cómo se vuelve a componer tras un disco tan personal como fue 'El Tiempo no es oro' y las dos giras que lo han continuado. "Lo que hay que hacer siempre es apagar para volver a arrancar", concluye.

Ese parón, por tanto, se dará apenas unas semanas después de que el artista pare el 17 de octubre en el Roig Arena. Será su primer concierto en el recinto multiusos valenciano y, además, uno de los últimos que llevará a cabo en el tour que esta misma semana -en concreto el día 13- hace su siguiente parada en la Plaza de Toros de Albacete. Además, tras su actuación en València -un lugar que considera que es "una experiencia distinta"- solo restarán los conciertos en Murcia (24 de octubre), Tarragona (14 de noviembre), Vitoria (20 de noviembre), Salamanca (21 de noviembre) y la última en Barcelona.

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Paso por La Fonteta

Asimismo, en 2025, ya estuvo también durante dos noches en La Fonteta en verano. En momento, dentro de su anterior gira, Orozco revisó sus 25 años de actividad musical mediante un viaje personal e introspectivo sobre los escenarios. Una apuesta que contó con la respuesta del público, que le acompañó con más de 250.000 entradas vendidas. No en vano, las canciones de Orozco han acompañado momentos del público, acumulando en paralelo más de un millón y medio de discos vendidos durante toda su carrera, además de diversas nominaciones y reconocimientos como un Premio Ondas al Mejor Artista en Directo en 2003 o su participación en formatos televisivos como 'La Voz'.