Iñaki Antón (Rebrote): “Tocar temas de Extremoduro me remueve muchas cosas”

Extremoduro ya es historia, pero hay una banda que hereda una parte de su ADN: Rebrote, proyecto emprendido por el que fuera largo cómplice de Robe Iniesta, el guitarrista Iñaki Antón ‘Uoho’, con el cantante gaditano Jaime Moreno (de The Electric Alley), al que se suman otros dos exmiembros de Extremoduro, el bajista Miguel Colino y el batería José Ignacio Cantera. “Hay una continuidad en nuestro trabajo y forma de vivir, pero este un proyecto nuevo y nos sentimos como un grupo que está empezando, aunque la gente conozca nuestros nombres”, explica Antón en vísperas del concierto que Rebrote ofrecerá este viernes en Apolo (que se grabará para colgarlo en plataformas).

Para Iñaki Antón, también exmiembro de Platero y Tú (con Fito Cabrales), esta nueva etapa con Rebrote es más que eso, ya que supone una recuperación de su vida ordinaria después de un episodio clínico largo y doloroso, el covid persistente que le tuvo dos años y medio en cama, y que le llevó repetidamente al quirófano. “En diciembre me operaron del corazón, en febrero del pulmón y en marzo del riñón. No se sabe la relación, pero es posible que ese fallo multiorgánico viniera del covid”, cuenta el guitarrista. “El covid persistente está un poco silenciado y la gente no se hace a la idea de lo que es no poder ni levantarte de la cama, ni hablar, durante cientos de días”.

Sacudida filosófica

El nombre del grupo, Rebrote, surge de una de sus primeras canciones, la rocanrolera ‘Un brote’, e insinúa esa conexión con el pasado, con “algo que parecía haber terminado y que comienza de nuevo y vuelve a ser”, explica. Renacido tras su severo revés de salud, él ve en el primer álbum del grupo un mensaje de “no regodearnos en las cosas malas que nos han pasado, sino mirar hacia adelante, con una nota de optimismo y de humanidad”. Las incidencias médicas fueron para él “una hostia de filosofía” y ahora tiene claro que “el tiempo que estemos aquí hay que disfrutar y hacer cosas guapas”.

En las raíces de Rebrote está un grupo previo, Uoho, en el que Antón asumió la voz cantante, después de que, en 2021, en tiempo de covid, Robe Iniesta anunciara la suspensión de la gira de despedida de Extremoduro. “Yo era partidario de retrasarla y hacerla a toda costa, pero él opinaba de otra manera. No siempre coincidíamos”, señala. Fueron tiempos de choque con Live Nation, del que Iñaki Antón se desmarcó atendiendo a la propuesta de la promotora de tocar las canciones de Extremoduro con una nueva banda, que bautizó con su apodo, Uoho. “Había amenazas de juicio de por medio y nos ofrecieron no pleitear a cambio de hacer la gira. Teníamos mucha presión. Robe siempre fue más peleón, y yo, más de vivir tranquilo, y no es una crítica, las dos cosas están bien”.

Recordar sin abusar

El nuevo álbum combina el rock’n’roll más expeditivo con otras tonalidades y desarrollos, tratando de “mostrar distintos colores en la paleta”. Y como el disco apenas alcanza los 40 minutos, en concierto su repertorio se expande con clásicos de sus bandas anteriores, sobre todo de Platero y Tú, pero también algunas citas, muy contadas, a Inconscientes y Extremoduro. “Pero este mes vamos a sacar dos temas nuevos. No queremos pasarnos la vida tocando temas de épocas pasadas”, deja claro Iñaki Antón. “Solo hacemos unos guiños, partes de canciones, para decir: ‘nos acordamos de ti todos los días, somos nosotros, estamos aquí’, pero sin abusar ni basarnos en ello”.

Interpretar, aunque sea con cuentagotas, esas piezas de los tiempos de Extremoduro es tocar material muy sensible. Hace solo seis meses que falleció Robe Iniesta (el pasado 10 de diciembre). “Me remueve muchas cosas”, confiesa Iñaki Antón. “Fue una parte muy importante de mi vida, en longitud e intensidad, y volver a tocar eso, sonando igual porque la mitad de los músicos somos los mismos, te trae un montón de recuerdos”.

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Proliferan los homenajes a Robe aquí y allá, expresiones de apoyo ‘post mortem’ que invitan a reflexionar a Iñaki Antón. “A Robe y a mí se nos ninguneó durante mucho tiempo y nos convertimos en un grupo de culto cuando ya era inevitable, porque la respuesta del público era muy grande. Luego, te mueres, desgraciadamente, y te conviertes en un faro, un referente, más todavía de lo que ya eras. Con lo que bien que podríamos estar buscando referentes en gente que esté viva y trabajando...”, medita el guitarrista. “Están bien los conciertos de homenaje, pero a Robe le hubiera encantado que estas bandas los hicieran dedicándoles canciones propias, porque él no era amigo de esas liturgias”.