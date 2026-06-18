Netflix se despide del narcotráfico en Galicia poniendo punto y final a la serie ‘Clanes’ con su tercera temporada

Netflix pone punto y final a uno de sus grandes éxitos de los últimos años, Clanes. Y lo hace con una tercera temporada, todavía sin fecha de estreno confirmada, que pondrá el broche de oro a la historia de amor imposible entre Ana (Clara Lago) y Daniel, personaje interpretado por el compostelano Tamar Novas.

‘Clanes’, un fenómeno global desde Galicia

La serie, que acerca el narcotráfico en las costas de Galicia a través de localizaciones como Cambados, Pontevedra, A Coruña, Ares, Oleiros, Malpica, Narón y Ferrol, entre otras, llegará pronto a su fin tras convertirse en todo un fenómeno global.

Si en la primera temporada —que nos presentaba a Ana, una abogada que llega a la localidad gallega de Cambados desde Madrid con la intención de vengar la muerte de su padre, pero que, finalmente, acaba enamorándose del hijo del importante narcotraficante gallego que persigue, Daniel Padín— Clanes no solo logró colarse en el Top 10 de las ficciones más vistas en 82 países, sino ser el título más seguido en 28 estados, la segunda entrega —en la que Ana y Daniel continúan con su historia de amor, aunque en clanes de la droga rivales— no se quedó corta a la hora de hablar de números. Y es que la serie de la productora coruñesa Vaca Films, que descargó por segunda vez en la plataforma roja el pasado 3 de abril, no necesitó ni siete días para conseguir ser la ficción más vista en España.

Lucha por el control del narcotráfico en Galicia

Ahora, Netflix espera muy pronto reeditar el éxito de las temporadas anteriores con una tercera, la definitiva, que, tal y como ha anunciado el gigante del streaming, nos situará poco más de un año después de los hechos acercados en la segunda entrega.

Según detalla la plataforma roja, Ana ha pasado página y vive, lejos de Cambados, una nueva vida como testigo protegida junto a su madre y su hija mientras Daniel, que también se ha apartado del mundo del narcotráfico e intenta mantener una vida honrada al margen de los negocios de su familia, está obsesionado con encontrarlas.

El problema es que el clan de los Padín vive su peor momento y su lucha contra un clan albanés que intenta quedarse con todo el negocio de las descargas de droga en la zona rompen la paz en Cambados y, quien sabe si la de Daniel y Ana.

Una temporada final con importantes cambios

Todavía se desconoce el reparto que protagonizará, junto a Tamar Novas y Clara Lago, la temporada final de Clanes, pero, posiblemente, veamos de nuevo a caras conocidas como las de Xosé Antonio Touriñán, Melania Cruz, Miguel de Lira, María Pujalte, Chechu Salgado, Federico Pérez Rey y los compostelanos Diego Anido y Luis Zahera, entre otros.

Lo que sí se ha podido saber es quienes estarán al frente de la tanda final de capítulos, los cuales todavía se desconoce su número. Serán Javier Rodríguez, que ya ha dirigido algunos episodios de la serie al igual que lo hicieron Roger Gual y Marc Vigil, y la cineasta asturiana residente en A Coruña Ángeles Huerta, conocida por trabajos como Antes de Nós.

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Ambos, con la ayuda de Jorge Guerricaechevarría en la parte de guion, serán los encargados de plasmar en nuestras pantallas el final de una historia que, a buen seguro, nos entretendrá con la tensión, acción, venganza e intriga que tanto le han caracterizado.