‘A viaxe’, disco de Juan Carlos Cambas con Héctor Alterio y más estrellas, entre Vilagarcía y Argentina: "Intento contar el viaje de mis padres"

A veces la ambición de un proyecto llega por acumulación de pasión, de vivencias, de llantos y risas de quien ha surcado medio mundo y ha cruzado el umbral de su media vida. Y ese es el caso de Juan Carlos Cambas, el caso de "A viaxe", un doble disco con Héctor Alterio y más estrellas, un proyecto ya con media luna editada y la otra media por salir, es decir, con un álbum ya lanzado y otro venidero a cuyo tracklist pertenece ese single con el añorado Alterio padre.

Argentino de raíces gallegas

Juan Carlos Cambas es un argentino de raíces gallegas asentado desde hace más de dos décadas en Vilagarcía de Arousa, que resume su vida y su carrera en ese proyecto musical donde además caben con José Sacristán o Silvio Rodríguez, entre sus cómplices, un mar de colaboraciones destacadas que revela que no estamos ante un músico cualquiera.

«Este trabajo es un disco autobiográfico donde intento contar el viaje de mis padres, Pilar y Juan, (de Galicia y Asturias) hasta Argentina, y la posterior vuelta de toda la familia a España 50 años después. Es una historia conocida por miles de personas emigrantes españolas que fueron a Argentina, cerca de un millón desde Galicia y dos millones más desde otros diversos puntos de España», cuenta sobre una aventura que empezó a gestarse en 2016.

Un doble disco donde abundan las composiciones que hacen retratos de esa vivencia. «En "El barco" se cuenta ese punto de inflexión cuando las personas emigrantes subían a ese barco en Galicia y quedaban desconectados de su familia, y por el otro lado tenían la esperanza de llegar a Argentina, una tierra próspera» por aquella época, indica Cambas.

Junto a José Sacristán, grabó "Criollo (Poema), De Raiz Pampeana (Milonga Pampeana), O. Alem (feat. Jose Sacristán)" y con Silvio Rodríguez un tema llamado "La vida".

Conciertos

En cuanto a conciertos, hay fechas que anotar. «Este año repetimos la Misa Criolla con la Coral José Luis Prado Tomé, el 10 de julio en la Iglesia Santa María de la Asunción de Laredo; antes, también por primera vez toqué en una sala de conciertos el pasado 26 de junio, en concreto en el club Clavicémbalo de Lugo», aclara quien ya el 26 de diciembre actuará en Mondoñedo (Palacio Santa Emilia), entre otras citas, alguna ya con fecha concreta, caso del concierto que hará en el Auditorio de Vilagarcía el 14 de agosto de 2027 ("Iba a hacerse durante este verano de 2026 pero el Auditorio de Vilagarcía tiene una grieta en una pared, requiere intervención, así que lo hemos trasladado al año 2027", aclara Juan Carlos Cambas).

Por cierto, en esa reciente cita lucense, este músico que celebra sus tres décadas de carrera musical, actuó arropado por «Calitros Mogutu (Carlos Freire) a la percusión, Pablo Biyurami a la voz y Manolo Gómez al charango».

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Cambas, tercero desde la derecha; Carlos Núñez, primero por la izquierda, Carlos Gayoso, tercero en ese mismo sentido, entre más protagonistas. / Cedida

Y en la pasada primavera, Juan Carlos Cambas estuvo en Nigrán, festejando por adelantado el «25 de Mayo» de Patria Argentina, en una cita organizada por el Consulado General de Argentina en Vigo dirigido por la Consulesa Silvina Isabel. Allí, hubo un concierto homenaje a Carlos Gardel a cargo de Frans Bandfield, Juanma Ons y más protagonista, luego hubo un aperitivo con Vera Pozzi, Carlos Núñez, Julian Manuel (Lacandona), Esther López, Marcela D’Ambrosio, Cónsul de Uruguay: Ramiro Rodríguez Bausero, Alejandro Vaghetti Jou, Carlos Gayoso.... entre más protagonistas.