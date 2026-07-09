Óbito
Muere Bonnie Tyler a los 75 años
Se encontraba ingresada desde finales de mayo en un hospital de Portugal
EFE
La cantante británica Bonnie Tyler, conocida sobre todo por su éxito 'Total Eclipse of the Heart', ha muerto a los 75 años, según un comunicado en su página web.
Tyler falleció "inesperadamente" en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento, informó su familia en la nota. "La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal, a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada", agregaron. "Por ahora pedimos privacidad para afrontar esta tragedia", puntualiza la nota.
La cantante ha protagonizado una carrera de casi medio siglo en la que dominó géneros como el pop o el rock con su voz ronca y potente, con grandes éxitos como 'It's a Heartache' y 'Total Eclipse of the Heart'.
La artista había sido sometida hace unas semanas a una operación intestinal en el Hospital de Faro, en la región del Algarve de Portugal, país en el que residía desde hacía varios años para disfrutar de un clima más benigno que en su Gales natal.
Su legado, que incluye 18 álbumes de estudio, le llevó a optar a tres premios Grammy entre 1984 y 1995, así como a otros tres premios Brit en 1977, 1984 y 1986. Y aunque no llegó a ganarlos, su inconfundible estilo la sitúan como una de las compositoras más personales de las últimas décadas.
Fuente: El Periódico
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